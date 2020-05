De fleste har set billederne fra New York. Trætte læger og containere med lig fortæller historien om skræmmende mange corona-smittede. Og døde.

De færreste har set billederne af det golde og barske landskab i det sydvestlige USA, hvor det oprindelige folk fra Navajo-stammen bor på et stort reservat.

De seneste ugers udvikling giver dog god grund til at vende opmærksomheden på krisesituationen i den lille befolkning.

Navajo Nation, som området hedder, har med voldsom hastighed overhalet det hårdt ramte New York med flest corona-smittede pr. indbygger i USA.

Det oprindelige folk i dette land er igen blevet skubbet til side af den mest magtfulde stat i verden. Jonathan Naz, præsident Navajo Nation

I flere måneder har myndighederne forsøgt at begrænse smitten ved at forhindre de lidt over 170.000 fastboende indbyggere i at forlade deres hjem i weekenderne.

Det hjalp dog ikke. Tallene for smittede steg fortsat. Forklaringen er simpel, men det kommer vi til.

I dag har Navajo Nation en af USA mest strikse påbud om at blive hjemme. Ingen må forlade deres ejendom, medmindre det er et nødstilfælde eller skyldes vigtigt arbejde, beretter CNN.

Problemet er dog stadig ikke løst. Den 16. maj meldte reservatet om 172 nye tilfælde. Dagen efter om 90 nye smittede og igen 69 nye dagen efter igen.

Præsident af Navajo Nation, Jonathan Nez, uddeler informationsmateriale om coronavirus. 24 marts., 2020. Foto: DONOVAN QUINTERO

I alt er mere end 4.000 personer fra Navajo-stammen testet positiv. Mindst 142 er døde, og lidt over hver tiende person i området er nu testet.

Forklaringerne på den dødelige udvikling kan være mange.

Ser man på New York, har en problemerne været, at mange mennesker bor meget tæt sammen på lidt plads. Det er sådan, smitten spreder sig hurtigst. Ligesom på krydstogtskibe.

Det er langt fra tilfældet i Navajo Nation, som er på størrelse med Skotland, men til gengæld bor mange generationer sammen under ét tag.

»Når en person bliver smittet og tager hjem, så smitter de resten af familien,« forklarer Jonathan Nez, der er reservatets præsident.

En anden udfordring for Navajo-stammen er manglen på rindende vand. Det har op mod 40 procent af indbyggerne ikke, hvilket forhindrer dem i ofte at vaske hænder, som det er anbefalet

En tredje faktor er, at Navajo Nation er en såkaldt madørken. Det betyder, at mange mennesker er nødsaget til at handle de samme få steder.

På mange andre områder har det oprindelige folk også kæmpet en ulige og urimelig kamp. Et af dem er føderal hjælp.

Medlem af rådsforsamlingen i Navajo Nation, Amber Crotty, arbejder med sin have i sit hjem, under corona-pandemien. April 7, 2020. Foto: ANDREW HAY

Selv om Navajo-stammen havde de første udbrud af coronavirus tilbage i marts, er det først i maj, at de har fået føderal støtte fra ligesom amerikanske delstater.

De kom seks uger senere, end de var blevet lovet. Først da Navajo Nation lagde sag an mod den amerikanske stat, skete der noget.

»Det oprindelige folk i dette land er igen blevet skubbet til side af den mest magtfulde stat i verden. Men nu, hvor vi trækker overskrifter, ser amerikanerne endelig de uacceptable forhold, vores folk lever med. Vi har fået nok. Det må slutte nu,« siger Jonathan Nez fra Navajo Nation til The Guardian.

Ifølge den nationale forsamling for amerikanske indianere har den amerikanske stat gentagende gang brudt sine forpligtelser ved ikke at støtte sundhedsvæsenet, uddannelse og udvikling i reservaterne, hvor det oprindelige folk bor.