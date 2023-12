Kina kommer aldrig til at anerkende Taiwan som en selvstændig nation.

Tværtimod.

Et nyt tiltag tyder nu på, at et angreb på den forhadte nabo kan være rykket tættere på.

Det skriver Focus.

Kinas præsident Xi Jinping er tilsyneladende ved at indkøbe guld i store mængder.

I oktober skulle han således have erhvervet sig hele 23 ton.

Det skulle tilsyneladende ske for at være forberedt på sanktioner fra det internationale samfund, hvis kineserne invaderer Taiwan.

Putin gjorde det samme op til angrebet af Ukraine, hvor han opbyggede store reserver.

Guldkøbet lægges så oven i alle de andre indikationer på, at Kina forbereder noget grumt.

For nylig skrev det amerikanske magasin, Foreign Affairs, at Kina er begyndt at flytte tropper til grænsen mod Taiwan, og at man har omstillet økonomien til krigsproduktion.

Hæren rekrutterer nye soldater over hele landet, der graves skyttegrave på fastlandet over for øen Taiwan, og befolkningen nær kysten forberedes på, hvad den skal gøre, når kampene begynder, skriver magasinet.

Amerikanske militæreksperter har identificeret 2027 som et muligt angrebsår. Her indledes den kinesiske præsidents fjerde periode som leder, og vil kunne sikre ham en periode mere.

I Taiwan står man overfor at skulle afholde valg den 13. januar 2024.

Taiwan har advaret om, at den kinesiske regering forsøger at puffe vælgerne i Taiwan mod kandidater, der ønsker tættere bånd til Kina.

I sidste måned bad USAs præsident, Joe Biden, Xi om at respektere Taiwans valgproces.

Ingen forventer efterhånden, at striden mellem Kina og Taiwan kan afgøres fredeligt.