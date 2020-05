»Coronavirussen opstod blandt dyr i naturen og endte med at sprede sig på et madmarked i kinesiske Wuhan.«

Sådan ville du sandsynligvis udlægge historien om den verdensomspændende virus, hvis du på stående fod blev bedt om det.

Men er det nu også rigtigt?

Siden virussens globale udbredelse i begyndelsen af året har et utal af forskellige teorier nemlig floreret på de sociale medier.

Én handler om, at Vesten har opfundet virussen for at få fjernet noget af den økonomisk dyre ældrebyrde. Én handler om, at det er amerikanske soldater, der har taget virussen med ind i Kina.

Men så er der også én, der begyndte med at være lige så flyvsk og udokumenteret som ovenstående, men som i de seneste uger er blevet diskuteret lystigt.

For at forstå teorien skal vi en tur til et forskningslaboratorium i Wuhan.

Laboratoriet, der er placeret tæt på det famøse madmarked i samme by, danner nemlig rammen om en ganske uhyggelig teori.

Og den så allerede sit lys for måneder siden.

I februar lå der nemlig på YouTube flere videoer om, at der omkring 280 meter fra Hunan-markedet lå et laboratorium som en del af Wuhan Institute of Virology.

I videoerne blev det forklaret, at man på laboratoriet foretog og stadig foretager virus-forsøg på flagermus, og at det var i den forbindelse, at en ansat på instituttet var kommet til at bære coronavirussen, som kan give covid-19, med sig ned på madmarkedet.

Men – og det er et vigtigt men – der var absolut ingen dokumentation, der kunne løfte historien fra andet end endnu en klassisk konspirationsteori.

Derfor spærrede folk også for alvor øjnene op i midten af april.

Her fandt teorien nemlig vej til spalterne i den anerkendte amerikanske avis Washington Post, der beskrev en bestemt episode for snart to år siden.

Ifølge mediet, der mener at have dokumentation på historien, besøgte en række amerikanske diplomater i 2018 laboratoriet på institut for virologi i Wuhan.

Og angiveligt skulle diplomaterne have været så bekymrede over sikkerheden og arbejdsprocedurerne på laboratoriet, at man sendte to skriftlige advarsler til de amerikanske myndigheder i Washington med et klart budskab om at sende hjælp.

Men det er især ordlyden ved den første advarsel, der i dag får hårene til at rejse sig.

Her skrev de amerikanske diplomater nemlig, ifølge Washington Post, at 'laboratoriets uacceptable sikkerhed med deres flagermuse-forsøg potentielt kunne skabe en ny sars-lignende pandemi'.

Og så står vi altså her i dag – midt i en ny pandemi.

Samtidig er teorien i disse dage nået så højt op i det amerikanske diplomati, at Trump i torsdags hævdede at have beviser, der knytter udbruddet af virussen til laboratoriet, og søndag fulgte hans udenrigsminister, Mike Pompeo, trop.

»Jeg kan fortælle jer, at der er en betydelig mængde beviser for, at det her kom fra et laboratorium i Wuhan. Det er ikke første gang, at verden har været udsat for en virus som resultat af fejl i et kinesisk laboratorium,« sagde Pompeo til ABC News.

Men kan vi stole på den teori?

Det er et godt spørgsmål. Sandt er det, at laboratoriet findes, og at man har lavet forskning og test på flagermus for at blive klogere på forskellige vira – herunder coronavirussen.

Alligevel er der langt fra dét og så til, at det er en medarbejder, der har taget den nu globale virus med ud fra laboratoriet.

Og Wuhans institut for virologi har da også allerede afvist, at coronavirussen, som kan give sygdommen covid-19, er sluppet ud derfra.

Men hvad siger en dansk ekspert til teorien?

»I teorien kan det godt lade sig gøre, men rent praktisk er der ingen af os, der tror på det,« fortæller professor og overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital Thomas Benfield.

Han understreger, at sikkerheden er høj sådan et sted, og teorien virker »noget søgt«.

»Man har også mistænkt et andet laboratorium i Hubei-provinsen for at have haft et udslip, der var blæst ind over Wuhan og havde smittet folk, men så tjekkede man vejret og fandt ud af, at der slet ikke havde været en vindretning den vej,« siger Thomas Benfield.

Et faktum er det da også, at hverken Washington Post, Donald Trump eller en helt tredje har fremlagt de beviser, som der angiveligt skulle være.

Ligesom at det står klart, at WHO kalder påstanden for 'spekulativ'.

Og før det sker, kan vi blot forholde os til det faktum, at coronavirussen opstod i Kina, spredte sig fra madmarkedet i Wuhan og efter alt at dømme stammer fra en flagermus.