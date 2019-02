Et par vejarbejdere i den amerikanske stat Connecticut gjorde tirsdag en forfærdelig opdagelse, da de fandt en rød kuffert liggende i vejkanten.

Ved nærmere eftersyn fandt de den 24-årige Valerie Reyes liggende bundet og myrdet i kufferten.

Hverken dødsårsagen eller gerningsmanden er blevet fundet, men nu kaster Valeries mor et lys over datterens tragiske skæbne.

Det skriver ABC.

Det viser sig nemlig, at Valerie ringede til sin mor et par dage før mordet og gav udtryk for, at hun var bange.

»Jeg er virkelig, virkelig bange. Jeg er paranoid, mor. Jeg er bange for, at nogen vil myrde mig,« sagde hun til sin mor Norma Sanchez.

Det er dog uklart, hvem det var, som Valerie rent faktisk var bange for.

Ifølge Norma Sanchez nævnte datteren nemlig ikke et navn eller en person, da hun fortalte, at hun frygtede for sit liv.

Valerie Reyes blev meldt savnet den 29. januar om morgenen, efter hverken familie eller medarbejderne i den boghandel, hun arbejdede i, havde set hende i flere dage.

Én uge senere blev hun altså fundet i en kuffert i vejkanten. En uretfærdig skæbne, siger moren.

»Min datter fortjente ikke, hvad end du gjorde mod hende.«

»Min datter var ren, og før eller siden vil han blive fanget. Det ved jeg,« siger moren til ABC.