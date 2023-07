Lægerne har gjort opdagelsen på overfyldte, ukrainske hospitaler.

»Jeg har aldrig set noget lignende i Europa,« siger den svenske professor Kristian Riesbeck.

Sammen med andre svenske og ukrainske læger har han klarlagt, hvordan ekstremt multiresistente bakterier spreder sig blandt sårede ukrainske soldater. Det skriver svensk TV4.

Og omfanget er altså uventet.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj (th.), har tidligere besøgt ukrainske hospitaler. Foto: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj (th.), har tidligere besøgt ukrainske hospitaler. Foto: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters/Ritzau Scanpix

»Vi forventede at finde multiresistente bakterier, men ikke at det skulle være så slemt,« forklarer Kristian Riesbeck, der er professor i klinisk bakteriologi ved universitet i Lund.

I alt er der taget prøver hos 131 ukrainske soldater.

Resultaterne viser, at flere af bakterierne var modstandsdygtige over for den såkaldte bredspektrede antibiotika, der ellers skulle kunne virke mod mange typer af bakterier.

Og der var andre foruroligende opdagelser:

Knap ti procent af prøverne havde bakterier, der var resistente mod kolistin – et antibiotika, der bruges som sidste udvej, hvis intet andet virker.

Seks procent af de fundne bakterier, af arten Klebsiella pneumoniae, var endda resistent mod al den antibitoka, der er blevet brugt i testen.

»Hvis en bakterie kommer ind i blodbanerne og udløser blodforgiftning, kan det være lig en dødsdom, hvis man ikke har noget antibiotika at behandle den med,« som den svenske professor forklarer.

Ingen af soldaterne var smittede, inden de blev indlagt på de hårdt pressede, ukrainske hospitaler.

De er blevet smittet i forbindelse med deres behandling, fordi personalet har svært ved at holde styr på hygiejnen.

Som professor Kristian Riesbeck konstaterer:

»Der findes altid en risiko for, at det spreder sig til resten af Europa,« siger han.