I Wuhan i Kina har man ud fra data baseret fra adskillige karantænefaciliteter i byen, der huserer patienter til yderligere observationer efter deres udskrivning fra hospitaler, gjort sig en skræmmende opdagelse.

Flere af dem, der har været meldt raske, er nemlig blevet testet positive for coronavirus igen.

Det skriver NPR.

Af dem, der er blevet erklæret raske, er der ifølge NPR, 5-10 procent af de personer, der ligger på disse karantænefaciliteter, der er blevet testet positive for anden gang.

NPR har telefoneret og skrevet med fire af de personer i Wuhan, der er blevet testet positiv igen.

To af dem er læger, og to af dem er almindelige borgere i byen, men de ønsker at være anonyme, da de er bange for, om den kinesiske regering kunne finde på at gøre dem fortræd.

Det mest skræmmende er, at flere af dem, der blev testet positive anden gang, ikke havde nogle symptomer på coronavirus.

Tiden fra de blev erklæret raske, til de blev erklæret smittet igen, varrierede fra få dage til få uger.

Virologer mener, at det virker usandsynligt, at man kan blive smittet så hurtigt igen med COVID-19, men slår også fast, at det er for tidligt at udelukke det med 100 procent sikkerhed.

Personerne, der er blevet testet positive igen, er nu isoleret under observation.

Det er stadig uklart, om de er smitsomme, og hvorfor de er blevet testet positive igen.

Det er dog også muligt, at de først har fået en falsk negativt testresultat.