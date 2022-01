Asken ligger som en sort, beskidt dyne hen over haver, bygninger, gader. Overalt.

Spritnye satellitbilleder afslører nu de massive konsekvenser af den voldsomme mængde af aske og lava, der i weekenden skød op fra vulkanen Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai.

Forskellene er tydelige i det lille øsamfund Tonga, hvor der i alt bor lige over 100.000 indbyggere.

Der er et 'før' – og der er et 'efter' lørdag, hvor de voldsomme kræfter blev sluppet løs (se længere nede i artiklen).

Et vue ud over et Tonga-byområde. Foto: HANDOUT Vis mere Et vue ud over et Tonga-byområde. Foto: HANDOUT

De nye satellitbilleder taget tirsdag fra det ramte område viser, hvordan konturerne af eksempelvis en havn og et byområde stadig er genkendelige i forhold de kun få uger gamle billeder fra de selvsamme steder, men det er farverne slet, slet ikke.

I stedet ser det ud til, at der er tale om sort-hvid-billeder. Men det er det altså ikke.

Det er asken, der effektivt undertrykker alle kulørte spor.

Herunder kan du se den største havn i Tongas hovedstad, Nuku'alofa. Henholdsvis fra 29. december 2021 og 18. januar 2022:

Henter før-efter billede...

Herunder kan du se et byområde i Tonga. Henholdsvis fra 29. december 2021 og 18. januar 2022:

Henter før-efter billede...

Også på selve vulkanøen Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai er forandringerne tydelige.

Ja, nærmest ufattelige.

For øen er simpelthen stort set borte efter lørdagens store udbrud. Det kan også ses på nye satellitbilleder.

Her ses øen, hvor Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai-vulkanen gik i udbrud. Henholdsvis fra 10. april 2021 og 18. januar 2022:

Henter før-efter billede...

Den vilde udvikling kan også ses på denne tretrinsraket af et billede, hvor det midterste billede er taget 6. januar, hvor røgen var begyndt at stige op fra vulkanen:

Foto: HANDOUT Vis mere Foto: HANDOUT

Det er ikke kun asken, der påvirker indbyggerne i øsamfundet, hvor en tsunami også har skyllet ind over landområderne.

Øsamfundet har mistet telefon- og internetforbindelser, mens New Zealand og Australien hjælper til med at undersøge skaderne på de mange øer samt ødelæggelserne på eksempelvis infrastruktur som veje, havne og elledninger.

Der er desuden især bekymring over, hvad der er sket med indbyggerne på to lavtliggende øer, hvor der er registreret nødsignaler. Læs mere om det her