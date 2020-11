Over store dele af verden er der indført omfattende restriktioner for at holde coronasmitten i ave.

Men nye oplysninger viser, hvor svært det er at inddæmme virussen.

Den amerikanske sundhedsmyndighed 'Centers for Disease Control and Prevention' (CDC) opdaterede fredag sine retningslinjer.

Her fremgår det, at mange spreder coronavirus helt uden at vide, at de selv er smittet. Rigtig mange, endda.

»CDC og andre estimerer, at over 50 % af alle infektioner spredes af personer, som ikke har nogen symptomer,« står der i CDC's opdaterede retningslinjer ifølge CNN.

Ifølge sundhedsmyndigheden får 24 procent af dem, der smitter andre med coronavirus, aldrig symptomer.

35 procent havde endnu ikke udviklet symptomer, da de spredte virussen, mens 41 procent af dem, der smitter andre, havde symptomer på det givne tidspunkt.

CDC understreger derfor vigtigheden af, at alle går med mundbind, når man omgås andre i det offentlige rum.