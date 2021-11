En hammer. Nedgravning. Og et forsøg på dobbeltspil.

Der er dukket nye, skræmmende detaljer op om drabet på den blot 18-årige svenske pige Elin Klinteberg i forbindelse med, at man nu har rejst en tiltale i sagen.

Det skriver Expressen.

Den svenske pige fra Höör blev meldt savnet i slutningen af marts, da hun ikke var vendt hjem efter at have besøgt en ven.

En stor eftersøgning blev sat i gang – og om eftermiddagen døgnet efter blev hun fundet død. Dræbt.

En af hendes venner – en mand på 27 år – har siden været sigtet i sagen, og han erkendte kort efter sin anholdelse, at han havde forårsaget hendes død.

Men han nægter sig samtidig skyld i drab, da det ifølge hans egen forklaring ikke havde været hans mening at slå hende ihjel.

Nu er der dog rejst en tiltale mod ham. For netop drab.

I den forbindelse er der kommet nye detaljer frem om Elins sidste tid.

Blandt andet er det kommet frem, at anklagemyndigheden mener, at drabet fandt sted i den 27-åriges autocamper, som Elin tidligere havde besøgt ham i.

Der skal han have dræbt hende ved at slå hende med en hammer, hvorefter han skal have flyttet hendes lig og begravet det i sin have.

»Manden og forurettede (Elin, red.) var sammen i autocamperen, hvor han boede. Han har udsat hende for kraftig, meget omfattende vold med hjælp fra en hammer. Det er gentagne hammerslag, der gør, at hun afgår ved døden,« forklarer anklager Mathias Larsson til Expressen.

Ifølge anklagen skal manden derefter have forsøgt at skjule beviserne ved at smide Elins ejendele og hammeren i en sø.

Den svenske teenagepige blev meldt savnet natten til den 30. marts.

Både politi, familie, venner og andre borgere valgte at tage ud for at lede efter hende – og det samme gjorde den 27-årige mand også.

Han delte ifølge Expressen både en efterlysning af veninden på sin Facebook-profil, ligesom han mødte op på et sted med flere andre for at lede efter hende.

Om morgenen den 31. marts fandt politiets hunde dog blodspor i nærheden af vennens hjem – og han blev anholdt og sigtet. Først for kidnapning, senere for drab.

Da han blev anholdt, fandt politiet blodspor fra Elin på mandens briller og hans hænder.

Det vides endnu ikke, hvad motivet til drabet skal have været.

I en sms til Kvällsposten oplyser den 27-årige mands forsvarsadvokat, Maria Grosskopf, at han nægter drab:

»Det var ikke hans hensigt, at natten skulle få den her tragiske slutning. Han er fortvivlet over, hvad der er sket, og han har det meget dårligt. Han forstår ikke selv, hvordan det kunne ske, og han ønsker, at han kunne have handlet anderledes, så det aldrig var sket.«