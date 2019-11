Demonstrationerne i Hongkong har nu stået på i så lang tid, at de er begyndt at trække nogle slemme spor.

På Polyteknisk Universitet i den kinesiske østat sidder der en lille gruppe tilbage, men det kan blot være et spørgsmål om tid, før de giver fortabt på den ene eller anden måde.

Balladen mellem demonstranterne og politiet startede i sidste uge, da op imod 1000 demonstranter besatte universitetet.

Politiet angreb med tåregas, vandkanoner og pansrede køretøjer, mens demonstranterne svarede igen med hjemmelavede molotovcocktails, mursten, og hvad de ellers kunne finde.

Siden har politiet holdt vagt ude foran universitetet med hensigt på at anholde personerne inde på universitet.

Af den grund har mange af demonstranterne forsøgt at flygte fra Polyteknisk Universitet.

Det betyder blandt andet vilde situationer, hvor de flygtende personer er sprunget ud fra broer. En af dem er Yanny Man.

Hun hang i et reb fra en bro, men pludselig gav hun slip.

Demonstranter er også blevet såret i forbindelse med kampe mod politiet. Foto: Tyrone Siu Vis mere Demonstranter er også blevet såret i forbindelse med kampe mod politiet. Foto: Tyrone Siu

»Der var 50 mennesker bag mig, som ventede på det ene reb. Vi kunne ikke tøve. Det var min eneste chance for at komme væk,« siger hun ifølge The Guardian.

Hun slap væk, selvom hun kom slemt til skade, men mange andre blev anholdt under episoden.

Flere har også forsøgt at komme ud af universitetet gennem kloakker, men politiet risikerer at stå klar på den anden side med håndjernene.

Politiet står klar på den anden side, hvis demonstranter forsøger at flygte gennem kloakker. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA Vis mere Politiet står klar på den anden side, hvis demonstranter forsøger at flygte gennem kloakker. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA

»Vi forsøger på bedste vis at få dem alle ud, selvom det bliver sværere og sværere,« siger Wong, der studerer på universitetet.

Hun er en af dem, som har formået at flygte derfra. Billederne inde fra universitetet viser, at det ser ret skidt ud for de maksimum 100 mennesker, som sidder tilbage derinde.

»Situationen inde på campus bliver værre dag for dag. Der er få, der kan førstehjælp, forsyningerne slipper op og hygiejnen er ret dårlig,« siger Kelvin.

»Jeg kan ikke forestille mig, hvordan mine venner kan overleve derinde i mere end en eller to dage,« siger han.

Kelvin siger også, at mange af demonstranterne inde på universitetet er nogle af de mest fredelige. At de ikke aner noget om, hvordan man slås.

Der ligger tøj over det hele inde på universitetet. Foto: THOMAS PETER Vis mere Der ligger tøj over det hele inde på universitetet. Foto: THOMAS PETER

Demonstrationerne i Hongkong startede helt tilbage i marts. De blev startet på baggrund af en kontroversiel udleveringsaftale med Kina.

Aftalen skulle gøre det nemmere for regeringen i Kina at få udleveret mistænkte kriminelle til retsforfølgelse.

Det var starten på demonstrationerne, men med tiden blev det til en generel protest af det kinesiske styres indflydelse i Hongkong.

Demonstranterne har prøvet at kæmpe sig ind på universitet for at redde deres venner, men det har ledt til kampe med politiet.