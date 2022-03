Når luftsirenerne buldrer derudad, og missilerne hærger over de ukrainske byer, er der én ting, det ukrainske folk kan gøre for at minimere risikoen for at komme til skade.

Skynde sig at søge tilflugt i det nærmeste beskyttelsesrum.

Men hvordan ser sådant et beskyttelsesrum egentlig ud?

Billeder fra byen Zhytomyr, der ligger 200 km vest for Kiev, giver et skræmmende eksempel på, hvordan et beskyttelsesrum kan se ud i Ukraine.

Foto: VIACHESLAV RATYNSKYI Vis mere Foto: VIACHESLAV RATYNSKYI

Og dermed hvad nogle ukrainske borgere er nødt til at søge tilflugt i, hvis det begynder at regne med bomber.

Som det kan ses, er der helt bestemt ikke tale om hyggelige, varme lokaler, de kan ende med at skulle gemme sig i.

Derimod er det den komplette modsætning.

Nemlig golde, faldefærdige og beskidte omgivelser, der ikke er taget hånd om i meget lang tid.

Foto: VIACHESLAV RATYNSKYI Vis mere Foto: VIACHESLAV RATYNSKYI

Og derfor kan det da også ses på billederne, at de lokale borgere i Zhytomyr har travlt.

Flittigt forsøger de at ordne forholdene i lokalerne, der engang var gamle biografsale.

Det bliver gjort af mand som kvinde, ung som gammel, der alle hjælper med at skovle jord væk fra gulvet og over i affaldssække, som bliver båret væk.

Og i netop Zhytomyr, hvor disse beskyttelsesrum er, er der tilsyneladende en stor sammenhængskræft blandt borgerne.

Foto: VIACHESLAV RATYNSKYI Vis mere Foto: VIACHESLAV RATYNSKYI

For uden for beskyttelsesrummene i Zhytomyr, bliver der også arbejdet hårdt.

Det er blot mod noget helt andet.

At være beredte og kampklar, hvis russerne kommer til byen.

Det kommer til udtryk ved, at befolkningen producerer et utal af molotovcocktails.