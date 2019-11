Der er nogle billeder, der er så voldsomme, at man næsten kan mærke smerten bare ved at se på det.

Det er udfaldet efter store sammenstød mellem demonstranterne og politiet i den chilenske hovedstad Santiago.

På billederne og videoen ovenover ser man grædende kvindelige betjente, og der er en god grund til tårerne.

I forbindelse med sammenstødene har demonstranterne nemlig kastet molotov cocktails mod politiet.

Ifølge Reuters drejer det sig om de to kvindelige betjente Maria José Hernandez Torres og Abigail Catalina Aburto Cardenas.

Det blev begge brændt slemt i forbindelse med angrebene.

Forbrændingerne er i ansigtet, og de ligger på den intensive afdeling på et hospital i Santiago.

Op mod en million borgere har været på gaden for at demonstrere i løbet af de seneste tre uger, hvor urolighederne har stået på.

En kvindelige politibetjent bliver ramt af en molotov cocktail i forbindelse med demonstrationer i Santiago i Chile. Foto: PABLO COZZAGLIO

Det er på grund af utilfredshed med den ledende regering og præsident Sebastian Piñera.

Det hele startede med, da regeringen besluttede at hæve priserne på den offentlige transport. Da de studerende gik på gaden for at protestere mod det, endte det med opgør mod politiet.

Sebastian Piñera valgte at fjerne de forhøjede priser, men der var det for sent.

Den chilenske midterklasse føler sig nemlig glemt af regeringen, og de mener, at der er for stor fokus på de rige i landet. Chile er ellers et af de rigeste lande i Latinamerika.

Der har været uroligheder i Chile i tre uger, og denne gang gik det ud over to kvindelige betjente. Foto: CLAUDIO REYES

Sebastian Piñera har forsøgt med forskellige tiltag for at stoppe urolighederne såsom forhøjet mindsteløn, men det har ikke hjulpet.

»Disse problemer har været under opsejling de seneste 30 år. Jeg er ansvarlig for noget af det, og jeg accepterer mit ansvar, men jeg er ikke den eneste,« sagde han for nylig til BBC.

Det har skabt raseri hos den ledende regering, at kvinderne blev angrebet med molotov cocktails.

»Det var et voldeligt og fejt angreb mod to politibetjente, som arbejde for at beskytte vores land,« siger indenrigsminister Gonzalo Blumel.

Borgerne i Chile er meget utilfredse med den ledende regering, og det har ført til kampe. Foto: CLAUDIO REYES

Men borgerne er også meget utilfredse med det chilenske politi og deres voldelige adfærd.

Ifølge Associated Press har mere end 180 demonstranter fået alvorlige øjenskader på grund af de gummikugler, som politiet benytter.

Befolkningen vil have Sebastian Piñera til at gå af. Meningsmålinger siger, at 87 procent af chilenerne vil have en reform, mens kun 13 procent støtter Sebastian Piñera.

Seneste store reform i Chile skete tilbage i 1990, da man fik afsat den diktatoriske leder General Augosto Pinochet.