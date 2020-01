Du har sikkert allerede set det, hvis du dagligt begiver dig rundt på de sociale medier.

Billedet, der forestiller Australien set oppefra, og som er fyldt med ildrøde pletter og plamager.

Mange har dog misforstået billede og tror, at det er en 'live-illustration' af, hvor det lige nu brænder i det gigantiske land.

Men det er ikke tilfældet, skriver BBC.

devastating. #Australia pic.twitter.com/VB2cziPXux — Rihanna (@rihanna) January 6, 2020

For selvom de mange brande i Australien, der har kostet mere end 25 mennesker og millioner af dyr livet, er dybt tragiske og uretfærdige, så giver det delte foto ikke et øjeblikbillede.

Manden bag billedet er nemlig kunstneren Anthony Hearsey, der har samlet data for en måneds brande i Australien og visualiseret det med de røde pletter.

Det betyder altså med andre ord, at flere af de røde områder er brande, der i dag er slukket.

'Folk skriver, at det er et NASA-billede, men det er en 3D-visualisering af brandene fra 5. december til 5. januar, så husk at det IKKE er alle områderne, der stadig brænder,' skriver Anthony Hearsey selv på Instagram.

Billedet er blevet delt et hav af gange på især Twitter, og alene Rihannas deling af billedet på Twitter har høstet næsten 350.000 likes og 75.000 yderligere delinger.

Over 12 millioner hektar er brændt i Australien siden begyndelsen på brandsæsonen i september, skriver ABC News.

Det svarer til næsten tre gange så stort et område som Danmark.

24 australiere er siden begyndelsen af november blevet anholdt for forsætligt at påsætte brande i den australske delstat New South Wales