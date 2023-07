En gruppe legende børn fandt en tilsyneladende uskyldig, rød kuffert ved et vandløb i udkanten af Buenos Aires søndag.

Det vidste sig dog, at kufferten indeholdt et grusomt syn.

Den var fyldt med afskårne kropsdele fra 41-årige Fernando Pérez Algaba, der er en kendt millionær.

Eller man troede han var millionær.

Ifølge La Nacion havde Algaba opbygget en enorm gæld til de argentinske skattemyndigheder, og han skulle også have tabt en formue på investeringer i et kryptovaluta-firma.

For at gøre ondt værre var Fernando Pérez Algaba angiveligt kommet på kant med sønnen til lederen af en af de berygtede hooligangrupperinger, der knytter sig til den argentinske fodboldklub Boca Juniors.

Hooliganlederens søn hævdede angiveligt at have lånt Fernando Pérez Algaba 40.000 dollar (271.000 kroner).

Og nyligt offentliggjorte beskeder tyder på, at Algaba har været presset og følt sig truet.

Ifølge lokale medier havde Algaba sendt og modtaget mere end 200 lyd- og tekstbeskeder af fjendtlig karakter.

Fernando Pérez Algaba blev 41 år gammel. Foto: Instagram Vis mere Fernando Pérez Algaba blev 41 år gammel. Foto: Instagram

Algaba var angiveligt blevet truet af en mand, der krævede tilbagebetaling af den store gæld og hævdede, at Algaba var 'giftig' og havde 'forrådt ham'.

»Jeg vil ikke slå dig ihjel, jeg vil gøre noget værre mod dig, jeg vil stikke dine øjne ud og skære dine hænder af, så du ikke kan have flere penge mellem dine hænder,« en af ​​beskederne sagde ifølge Telam.

Yderligere beskeder refererede til to andre mænd, som Algaba angiveligt også skyldte penge.

Algaba havde også oparbejdet 'uinddrivelig' gæld hos Argentinas skatteagentur, da hans firma, Motors Lettuce SRL, havde det økonomisk svært.

Inden sin død havde Algaba lavet en række foruroligende opslag på de sociale medier.

En af dem viste den stærkt tatoveret forretningsmand i en bil med en tilhørende lydoptagelse

»Det er utroligt, hvordan der findes så onde mennesker i verden, at mens du tænker på at hjælpe dem, tænker de på at ødelægge dig.«

Et andet lydklip lyder: »Hej, mor, jeg havde brug for at tømme mit hoved som altid. Og herfra indser jeg to ting: at vi ikke kan flygte fra problemer, og at problemer vil følge os.«