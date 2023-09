Først kom regnen. Så kom flodbølgen.

Seks dage senere er omfanget af katastrofen stadig ved at gå op for verden.

Det østlige Libyen blev søndag ramt af et voldsomt uvejr med enorme mængder regn.

Regn, der fik to store dæmninger uden for havnebyen Derna til at bryde sammen og sende en flodbølge med enorm kraft ind gennem byen.

Med hjerteskærende konsekvenser.

Nu dukker skræmmende beretninger op om det, der skete søndag – og som kostede tusindvis af menneskeliv.

»Denne katastrofe var voldsom og brutal. En syv meter høj bølge udslettede bygninger og skyllede infrastruktur i havet. Nu er familiemedlemmer savnet, lig bliver skyllet tilbage på land langs kysten og boliger er ødelagt,« siger Yann Fridez, som er chef for Røde Kors' libyske delegation til CNN.

Han mener, det vil tage flere måneder, hvis ikke år for indbyggerne i Derna at komme sig efter katastrofen.

Nødhjælpsarbejdere leder efter overlevende i Derna efter den frygtelige flodbølge. Foto: Abdullah Doma/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Nødhjælpsarbejdere leder efter overlevende i Derna efter den frygtelige flodbølge. Foto: Abdullah Doma/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge Libyens tidligere sundhedsminister Reida El Oakley var der tale om 'en enorm bølge så høj som en bygning på seks etager eller højere, som skyllede henover hele landet som en tsunami på én enkelt bølge'.

Efter den fatale flodbølge er mennesker strømmet til Derna for at lede efter deres kære.

Folk har i mange tilfælde gravet med deres bare hænder i forsøget på at finde overlevende.

I stedet finder de primært rester af ofre.

Derna er blevet fuldstændig ødelagt. Foto: Esam Omran Al-Fetori/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Derna er blevet fuldstændig ødelagt. Foto: Esam Omran Al-Fetori/Reuters/Ritzau Scanpix

»Den (Derna, red.) er fuldstændig ødelagt. Lige nu er udenlandske redningshold i byen, hvor de forsøger at hjælpe. Men desværre er der alt for mange lig i gaderne. Nu, på den tredje dag (efter at vandet har trukket sig tilbage fra byen efter oversvømmelserne, red.), er de fleste lig ved at forrådne. Stanken af død hænger i luften,« siger Ali Al-Ghazali, som leder den lokale nødhjælpsorganisation Namaa, til CNN.

Han tilføjer, at mindst 25 procent af Derna er blevet ødelagt.

Onsdag kunne FN melde ud, at 30.000 mennesker har mistet deres hjem. Det frygtes at op mod 20.000 mennesker er omkommet som følge af oversvømmelserne, skriver nyhedsbureauet dpa.

Sent fredag udtalte Libyens offentlige anklager Al-Siddiq Al-Sour, at de ansvarlige for de kollapsede dæmninger skal retsforfølges.

Libyen har været ramt af politisk uro, siden en borgerkrig blussede op i 2014.

Landet har ikke én regering, men ledes af en regering i øst, som ikke er internationalt anerkendt, og af en overgangsregering, der har base i hovedstaden, Tripoli.

Lørdag oplyser minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen (S), på det sociale medie X, at Danmark støtter nødhjælpsindsatsen i det østlige Libyen med 10 millioner kroner.