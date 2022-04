Rusland har flere gange afvist beskyldninger om, at deres styrker begår krigsforbrydelser og angriber civile.

Men anklagerne mod dem fortsætter. Og en af de nyeste er, at russiske soldater efter sigende placerer børn på deres kampvogne for at beskytte køretøjerne.

Sådan lyder flere vidneberetninger ifølge Ukraines statsadvokat. Det skriver The Guardian.

Siden invasionen begyndte i februar er, ifølge tal fra Ukraines generalanklager, mindst 412 børn blevet såret, hvoraf 158 er døde.

Og det er nok ikke utænkeligt, at det tal vil stige, efter Oleksandr Motuzyanyk, talsmand for Ukraines forsvarsministerium, og Ukraines ombudsmand for menneskerettigheder, Lyudmila Denisova, nu beskylder Rusland for at bruge børn som 'menneskelige skjolde' ved at tage dem som gidsler og placere dem foran kampvognene og køretøjer.

Dette med et formål om at beskytte sig mod beskydning fra ukrainske styrker.

»Sager om brug af børn som dækning er registreret i Sumy, Kyiv,« siger Lyudmila Denisova, Ukraines menneskerettighedsombudsmand, til The Guardian.

Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch oplyste desuden i en pressemeddelelse søndag, at russisk militær i flere tilfælde skal have begået krigsforbrydelser mod civile i besatte områder af Ukraine.

Både voldtægter, henrettelser og trusler mod civile skal nemlig have fundet sted i de ukrainske regioner Tjernihiv og Kharkiv samt i hovedstadsregionen Kyiv.

Menneskerettighedsorganisationen har i alt interviewet ti mennesker om episoderne. Det drejer sig om både ofre, vidner og beboere i russiskbesatte områder.

»De tilfælde, vi har dokumenteret, er ensbetydende med usigelig, forsætlig grusomhed og vold mod ukrainske civile,« siger Hugh Williamson. Han er leder af Human Right Watchs afdelinger i Europa og Centralasien.

»Voldtægt, mord og andre voldelige handlinger mod mennesker, som har været i russiske soldaters varetægt, skal undersøges som krigsforbrydelser,« siger han i pressemeddelelsen.

Interviewene er gennemført i perioden fra den 27. februar til den 14. marts i år.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, siger søndag til CNN, at der er brug for en undersøgelse af, om Rusland begår krigsforbrydelser i Ukraine.

»Jeg mener, at der er brug for en stærk og klar undersøgelse af dette spørgsmål,« lyder det fra formanden.