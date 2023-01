Lyt til artiklen

En ubehagelig ansættelsesmetode, hvor kvinder endte med at stå i undertøj.

Det er hvad flere kvindelige ansøgere til at blive stewardesser hos Kuwait Airways fortæller om i forbindelse med deres ansættelsesproces.

Det skriver den spanske avis El Diario ifølge Business Insider.

Flere siges at være blevet beordret til at klæde sig af til undertøjet, så rekrutteringsfolkene kunne inspicere deres kroppe.

»Jeg følte mig som et dyr i zoologisk have,« siger 23-årige Mariana, ansøger til det pågældende job, til den spanske avis.

Hun skal efter sigende være blevet bedt om at tage sit tøj af – så hun kun stod i en nederdel, bh og strømpebukser – mens en kvindelig arbejdsgiver skrev kommentarer i en notesblok.

Interviewprocessen siges at have været 'ubehagelig fra starten' og fandt sted på et hotel i Madrid i november.

Flere ansøgere fortæller yderligere til avisen, hvordan de oplevede situationen, da de søgte stewardessestillingen.

Efter kropseftersynet blev flere spurgt, om de var villige til at tabe sig, mens andre blev spurgt, om de kunne finde på at 'spise mere'.

Flere med briller, tandbøjle, tydelige ar eller modermærker – eller dem, der blev anset for overvægtige – menes at have fået afslag.

En kandidat fik angiveligt ikke jobbet, fordi de 'ikke kunne lide hendes hud eller hendes smil'.

»Den første pige, der gik ind, kom grædende ud,« fortæller den 23-årige rumænske stewardesse Bianca.

Da det blev hendes tur, blev hun også bedt om at tage tøjet af. Den kvindelige arbejdsgiver sagde, at hun skulle trække sin kjole op, lyder det fra Bianca.

»Jeg trak den lidt op, til lige under knæet, så trak hun den op til mine trusser. Min kjole havde en lynlås ned bagpå, og hun bad mig trække den ned til min talje, så jeg stod der i bare min bh,« forklarer Bianca.

Hun fik derefter angiveligt at vide, at de ledte efter ar, modermærker og tatoveringer.

Hverken Kuwait Airways eller Meccti, der står for ansættelserne, har udtalt sig i sagen.