For en uges tid siden gjorde en beboer i Butja et uhyggeligt fund i sin have, som viste sig at være et berygtet skrækvåben.

Nu har retsmedicinere og andre eksperter gjort en ny uhyggelig opdagelse.

Det var 54-årige Svitlana Chmut, der opdagede, at der lå adskillige bittesmå pile i hendes baghave i Butja. Flere af pilene havde boret sig ind i presenningen, som lå over hendes bil, så den nærmest var blevet sømmet fast til køretøjet.

Det var såkaldte Flechette-metalpile – som ligger i bomber og artillerigranater – og rammer tilfældige personer i nærheden, når bomben eller granaten er eksploderet.

Svitlana Chmut var ikke selv blevet ramt af de bittesmå, men potentielt dødelige, pile

Men mange andre civile var efter sigende ikke lige så heldige.

»Vi har fundet adskillige nåle-lignende objekter i ligene på mænd og kvinder, og det samme har andre af mine kolleger i regionen gjort,« siger den ukrainske retsmediciner Vladyslav Pirovskyi til The Guardian og tilføjer, at de fleste fund er gjort i Butja-Irpin-området.

Efter at have undersøgt lig i massegrave nord for Kyiv kan retsmedicinere, patologer og andre eksperter slå fast, at flere civile blev dræbt af Flechette-pile, som ifølge dem stammer fra russisk artilleri.

De tre-fire centimeter lange og meget tynde pile er ifølge den ukrainske retsmediciner meget svære at finde, når de har boret sig ind i offerets krop.

Der kan være op mod 8.000 Flechette-pile i én granat, og efter eksplosionen spredes de – fuldstændig tilfældigt – indenfor en radius på flere hundrede meter.

»For mig virker det som om, det er en del af den sædvanlige russiske terrorisering af civilbefolkningen,« sagde den pensionerede norske generalløjtnant Arne Bård Dalhaug til Dagbladet efter de første fund af Flechette-pile i Butja.

Derfor mener både han og andre eksperter, at brugen af Flechette-ammunition er i grænselandet for at være forbudt af de internationale konventioner på grund af våbnets brutalitet, og fordi pilene ikke kan bruges mod militære mål.

