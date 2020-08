Tilbage i maj så ud til, at Island havde knækket corona-kurven, men de seneste uger er antallet af smittetilfælde i landet igen steget markant.

Nu tyder på det på, at flere af de seneste tilfælde har samme smittekilde.

Det siger Islands assisterende sundhedsdirektør, Kjartan Hreinn Njálsson, til Dagbladet.

»Vi har set en stor stigning i antallet af tilfælde, som stammer fra to store udbrud, og de sidste uger har smitten spredt sig hurtigt. Men det er ikke lykkedes os at finde smittekilden for det største udbrud.«

Den assisterende sundhedsdirektør oplyser, at de ikke ved, hvorvidt udbruddet er forårsaget af én eller flere personer.

Gennem smitteopsporing af de nyeste covid-19 tilfælde, er det dog lykkes landets sundhedsmyndigheder at knytte over 100 tilfælde til den samme unikke genetiske linje.

Smitteopsporingen har også afsløret, at smitten med stor sandsynlighed er blevet importeret via en eller flere personer, som er rejst fra Balkan til Island.

Tilbage i maj begyndte Island at lempe på coronarestriktionerne og var sågar ude og meddele, at de havde coronavirussen under kontrol.

I de efterfølgende uger begyndte smittetallet dog at stige igen, og derfor valgte landet den 31. juli at genindføre strenge restriktioner. Blandt andet er forsamlinger på over 100 personer forbudt, borgerne skal holde to meters afstand, og alle barer skal lukke klokken 23.

Det danske udenrigsministeriets borgerservice fraråder for en stund alle ikke-nødvendige rejser til Island, fordi landet per 19. august har indført fem dages karantæne for alle, der rejser fra Danmark til Island.

I skrivende stund er der 2035 bekræftede smittetilfælde i Island, heraf 132 tilfælde aktive, mens 1903 er blevet raskmeldt.