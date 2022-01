Hongkong risikerer først at åbne i begyndelsen af 2024. Det bliver formentlig resultatet af deres strikse coronaregler, og det kan betyde, at udenlandske firmaer og deres ansatte drager ud af landet.

Det kan blive konsekvensen, advarer byens europæiske handelskammer i en rapport.

Den begrænsede effekt af den lokalproducerede vaccine får Kina til at beholde restriktionerne, inklusive de meget strikse rejserestriktioner.

Det ventes, at Hongkong ikke åbner, før Kina har en mRNA-vaccine klar til dets 1,4 milliarder store befolkning. Det vil ske i slutningen af 2023 eller tidligt i 2024, siger rapporten, som ikke er offentliggjort, men som nyhedsbureauet Reuters har set.

En lystfisker har en fisk på krogen, mens han vandrer langs promenaden ved havnen i Victoria i Hongkong den 13. juli 2020 Foto: Anthony Wallace

»Vi forventer en udvandring af udlændinge, formentlig bliver den det største, som Hongkong nogensinde har set,« hedder det.

Hongkong har haft succes med at holde virussen under kontrol i 2021. Men landet så en opblomstring af smitten i januar, som myndighederne har haft svært ved at kontrollere.

I det, mange vil kalde et skrækscenarie for Hongkong, vil mange firmaer flytte deres hold enten til det kinesiske fastland eller til Singapore, der ligger ved Malaysia, eller Sydkoreas hovedstad, Seoul, siger rapporten.

Hongkong er faktisk – i modsætning til Kinas fastland – afhængig af handelsrejsende og af importerede varer.

Hongkong, med havnen i Victoria, fotograferet om aftenen i juni måned 2020. Foto: Tyrone Siu

Rollen som en af verdens vigtigste passagerlufthavne er blevet drastisk reduceret af strenge regler for flyrejser. De betyder, at meget få mennesker kan lande i Hongkongs internationale lufthavn.

De problemer har de ikke i Singapore, som er Hongkongs konkurrent. De har tværtimod gjort det lettere ved at fjerne nogle af restriktionerne.

Kun omkring 70 procent af Hongkongs befolkning har fået en dobbelt vaccination. I Singapore gælder det 91 procent, og 83 procent har fået en tredje vaccination.

De fleste ældre medborgere i Hongkong har slet ikke fået nogen vaccination overhovedet.

Beboere i Hongkong ser ud over byens skyline den 14. december 2020. Foto: TYRONE SIU

Udenlandske virksomheder skal regne med, at Hongkong forbliver 'halvlukket' for internationale rejser i de kommende op til tre år, hedder det advarende i rapporten.