En pige på kun fire uger og en dreng på 2 år er lige nu indlagt efter en skrækkelig hændelse i Brooklyn, New York.

Børnenes mor, en 24-årig kvinde, kastede de to børn ud af et vindue fra 2. sal, hvorefter hun selv sprang.

Det skriver New York Post.

Hændelsen skete lørdag formiddag lokal tid klokken 11.20 – foran flere chokerede vidner.

41-årige Carl Chin, som bor i et nærliggende hus, overværede hændelsen og hørte, da den fire uger gamle baby ramte jorden. Han fortæller:

»Da moren så landede, var hun ikke bevidstløs. Hun var stadig ved bevidsthed. Hun greb fat i de to børn og fortsatte med at skade dem,« fortæller han og tilføjer, at de alle tre var nøgne.

Carl Chin var selv i sit eget hus og spænede over vejen for at komme de to børn til undsætning.

Ifølge ham var moren i færd med at slå spædbarnets hoved mod asfalten og sagde ikke noget til sine børn. Andre vidner havde allerede alarmeret politi og redning.

Inden assistancen ankom, lykkedes det, med besvær, Carl Chin at vriste børnene ud af moderens favn.

Hertil skulle den 24-årige mor have takket Carl Chin og fortalt, hvor træt hun er af at være alene.

Alle tre overlevede den chokerende hændelse, men den fire uger gamle baby er indlagt i kritisk tilstand.

Den 2-årige dreng og moderen er indlagt for deres skader, der ikke kategoriseres som livstruende, skriver New York Post.

Hvordan sagen behandles efterfølgende, meldes der ikke noget om. Politiet siger, at en efterforskning er i gang, og at man ikke havde modtaget nogen anmeldelser om moren før hændelsen.