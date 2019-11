Det er svært at leve i harmoni med naturen for borgerne i den svenske by Aspenäs.

En flere hundrede kilo tung elg skaber frygt i det ellers fredlige boligområde.

Indtil videre har elgen med sine to kalve dræbt to hunde og lørdag også sendt en mand på hospitalet efter et angreb.

Politiet har i kølvandet på de voldsomme angreb besluttet, at elgen skal skydes, skriver Expressen.

Elgfamilien har boet i byen siden oktober, hvor de har bevæget sig rundt i haver, indkørsler og på gader.

Og det er en meget usædvanlig adfærd, mener en lokal jæger, som har observeret elgfamilien i villaområdet.

For den svenske by i Lerum Kommune oplever ofte elge i efteråret, men altid kun i korte perioder. Denne elgfamilie har holdt tæt i mere end en måned. Og med fatale konsekvenser. Natten til lørdag skete endnu et sammenstød med elgen.

En mand var ude og lufte sin hund, da elgen angiveligt dukkede op bag dem. Den sparkede hunden, som døde, og efterlod manden så hårdt såret, at han skulle på hospitalet med ambulance. Det er dog ikke første gang, at den agressive elg har taget et hundeliv.

I efteråret blev en anden hund dræbt, og i begyndelsen af november sendte den 37-årige Elin Hellgren på flugt. Hun nåede akkurat lige i sikkerhed i huset med sine hunde.

Som konsekvens af de seneste ugers problemer og alvorlige sammenstød har politiet i Lerum truffet en beslutning. Elgen skal skydes.

»Jeg har besluttet at elgen skal skydes, fordi der har været for mange hændelser. Men det er ret vanskeligt, da det er farligt at skyde mellem huse og mennesker. Det skal være helt sikkert for dem at gøre det,« siger han.

Beslutningen om at skyde elgen vil vare en uge. Man vil løbende holde øje med, hvorvidt elgfamilien rykker videre fra byen eller ej.