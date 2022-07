Lyt til artiklen

Mennesker beordres til at forlade deres hjem i Frankrig og på Costa del Sol. I Portugal har hedebølgen dræb 238 mennesker indtil videre.

Kæmpe naturbrande hærger dele af Europa, og den viser ikke tegn på at slukke lige foreløbig.

Brandmænd kæmper lige nu for at bringe flammerne under kontrol i dele af Frankrig, Spanien og Portugal. Men med blæsende vejr og sommertemperaturer forventes naturbrandene at fortsætte. Det skriver The Guardian.

Mediet oplyser desuden, at mere end 12.000 mennesker er blevet evakueret i regionen Gironde i det sydvestlige Frankrig. En stærk vind besværliggjorde nemlig at begrænse branden, der løb henover fyrreskove.

Mere end 12.000 mennesker er blevet evakueret i regionen Gironde i det sydvestlige Frankrig. Vis mere

Denne brand og en anden lige syd for Bordeaux har nu hærget næsten 10.000 hektar jord.

»Vi har en brand, der vil fortsætte med at sprede sig, så længe den ikke er stabiliseret,« sagde Vincent Ferrier, vicepræfekt for Langon i Gironde, til The Guardian.

Og i nabolandet Spanien kæmper brandmændene mod en række brande efter dage, hvor temperaturen har nået op til 45,7 grader.

I den sydlige del af landet, nær Costa del Sol, er mere end 3.000 mennesker blevet evakueret fra deres hjem på grund af en stor naturbrand nær byen Mijas. Mange blev bragt i ly i et sportscenter, oplyser beredskabstjenesterne.

Stor brand nær byen Mijas i Spanien. Vis mere Stor brand nær byen Mijas i Spanien.

Nogle af de værste brande har dog fundet sted i Portugal.

En pilot på ​​et brandslukningsfly døde fredag, da hans fly styrtede ned under en operation i Foz Côa-området nær den spanske grænse.

Det var det første dødsfald fra skovbrande i Portugal hidtil i år, som har såret mere end 160 mennesker i denne uge og tvunget hundredvis til at blive evakueret.

Mere end 160 mennesker er i denne uge blevet såret i Portugal som følge af skovbrande. Vis mere Mere end 160 mennesker er i denne uge blevet såret i Portugal som følge af skovbrande.

Ifølge landets sundhedsministerium er 238 mennesker døde som følge af hedebølgen mellem 7. og 13. juli. De fleste af dem er ældre mennesker med underliggende lidelser.

Brandene er blevet tilskyndet af ekstreme temperaturer, som eksperter tilskriver klimaændringer.