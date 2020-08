En voldsom narurbrand truer det sagnomspundene ruinområde Mykene i Grækenland.

Det er et større arkæologisk område, hvor der søndag er opstået brand, og nu forsøger man at få den slukket hurtigst muligt.

Områdets ruiner og udgravninger daterer helt tilbage til bronzealderen.

Man har blandt andet sendt både en helikopter og et lille fly op over ruinerne, der spreder vand ud over flammerne.

På jorden forsøger brandfolk at slukke flammerne, der nogle steder er højere, end de selv er.

Det er endnu usikkert, hvordan branden er opstået.

Dog er det helt sikkert, at den vil udrydde en stor del af fortællingen om det gamle Grækenland, hvis den ikke bliver slukket.

I romersk mytologi beskrives det for eksempel, at den mytiske person Odysseus boede i området.

Byen beskrives også i den oldgræske fortælling Odysseen.

Nede i den beboede del af området kan man se store røgskyer stige op fra området.

Mykene ligger på den græske halvø Peloponnese, hvor det ikke er mere end en måned siden, at man havde store problemer med skovbrande.

Her tog det lang tid at få branden under kontrol på trods af, at alle brandfolks på halvøen var tilkaldt.