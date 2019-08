Den populære ferieø Gran Canaria har i over en uge været raseret af voldsomme skovbrande - men situationen er stadig ikke under kontrol.

Slet ikke endda.

På en pressekonference oplyser de lokale myndigheder, at den tredje skovbrand på kort tid er brudt ud.

2.000 personer er blevet evakueret og et område på 500 hektar står netop nu i flammer - og ilden spreder sig mod både nord og syd.

2.000 personer er evakueret på grund af skovbrandene. (Foto: Borja Suarez/Reuters) Vis mere 2.000 personer er evakueret på grund af skovbrandene. (Foto: Borja Suarez/Reuters)

Det skriver den spanske avis El Mundo.

Brandfolk har kæmpet mod flammerne, men slukningsarbejdet er vanskeliggjort af både brandens udbredelse og af vinden.

Der er udsigt til, at vinden lægger sig, men vindstød gør det stadig svært at få branden under kontrol, fortæller Julio Pérez, som er minister med ansvar for blandt andet sikkerhed i Gran Canarias lokale parlament, ved en pressekonference.

»Denne aften kan blive kompliceret,« siger Julio Pérez.

Skovbrande raserer Gran Canaria. (Foto: Desiree Martin/AFP) Foto: DESIREE MARTIN Vis mere Skovbrande raserer Gran Canaria. (Foto: Desiree Martin/AFP) Foto: DESIREE MARTIN

Det er området omkring landsbyen Tejeda i bjergene midt på Gran Canaria, som er ramt af skovbranden.

Størstedelen af de 2.000 evakuerede er indbyggere i netop Tejeda.

De populære turistområder på øen er ikke ramt, og myndighederne vil gøre alt, hvad de kan for at skovbrandene ikke får konsekvenser for den for Gran Canaria livsvigtige turisme.

Der er netop nu indsat ni helikoptere, ligesom i alt 250 personer fra brandvæsenet og beredskabsstyrelsen bekæmper flammerne.

Flere af dem er tilkaldt fra de andre kanariske øer for at yde assistance.

Sidste lørdag brød den første af de tre alvorlige skovbrande ud i bjergene på Gran Canaria.

Årsagen til branden kan muligvis være en 55-årig mand, der udviste uforsigtighed i forbindelse med svejsearbejde.

Endnu er ingen personer omkommet under skovbrandene.