På tredje dag raserer store brande den sydøstlige del af Australien - og det ser ikke ud til, at man får bugt med branden lige foreløbig.

Vejrvarslet viser nemlig, at der er høje temperature og lav luftfugtighed på vej ind over New South Wales-regionen. Her ligger blandt andet hovedstaden Sydney.

Det har fået regionens brandvæsen til at advare om meget farligt vejr.

»Katastrofal brandfare,« beskriver de forventningerne til tirsdagens vejrforhold, og deler et billede hvor man kan se hvilke steder, der er i størst risiko.

Sydney and Hunter regions to experience Catastrophic fire danger on Tuesday. Many areas will face dangerous bush fire conditions. Based on latest forecasts, this is the expected fire danger ratings for Tuesday. Plan now. #nswrfs #nswfires #catastrophic pic.twitter.com/KC1oW72n2k — NSW RFS (@NSWRFS) November 10, 2019

I videoen øverst i artiklen kan du se billeder fra de mange skovbrande i Australien.

Tre personer, to ældre kvinder og en mand, er allerede omkommet under skovbrandene. Flere end 40 personer er skadet. Det skriver News.com.au.

Man har sendt omkring 1300 brandfolk ud for at slukke de mere end 80 skovbrande. Tidligt søndag morgen dansk tid opfordrer brandvæsnet også folk i særlig hårdt ramte områder til at trække øst på.

Også det australske dyreliv lider under brandene. Over 300 koalaer har mistet livet i flammerne, og flere er bragt ind på dyrehospitalet Port Macquarie Koala Hospital, skriver Sky News.

If that’s what the fires look like from up here on the NSW Mid Nth Coast, huge prayers and thoughts for those down there! @NSWRFS @7NewsSydney pic.twitter.com/AlgiOgAHQI — Matt Hope (@MattHope4) November 8, 2019

Flere deler også billeder på sociale medier, hvor man fra luften kan se kæmpe store røgskyer over den sydlige del af Australien.

'Hvis det er hvordan brandene ser ud her oppe fra på New South Wales kysten, så sender jeg bønner og tanker til dem dernede,' skriver en mand ved navn Matt Hope og deler et billede fra et flyvindue.

Dakota Smith, der arbejder som meteorolog på et nationalt forsknings- og udviklingscenter i landet, deler også en video, hvor man kan se røg stige op fra østsiden.

'Kæmpe røgstråler fra klynger af ildebrande på Australiens østkyst,' skriver han.