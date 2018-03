Mange boliger er brændt ned, og titusindvis af mennesker er uden strøm, efter voldsomme brande i Australien.

Canberra. Voldsomme skovbrande har raseret snesevis af huse i det sydøstlige Australien.

Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauet AP.

Tusindvis af hjem er uden strøm, og mange kreaturer er omkommet i flammerne.

Dog er de fleste af weekendens brande under kontrol mandag. Og ifølge embedsmænd har der ikke været rapporter om alvorligt tilskadekomne.

Den værst ramte by er Tathra på sydkysten af staten New South Wales. Her har flere end 70 boliger og virksomheder lidt alvorlige skader. Nogle er helt brændt ned i en brand, der brød ud i skoven søndag middag.

Det oplyser Shane Fitzsimmons fra brandmyndighederne i New South Wales.

I nabostaten Victoria er op mod 18 hjem blevet ødelagt af tre brande i løbet af weekenden. Imens har 40.000 boliger mistet strømmen.

Det er endnu uvist, hvor mange får og køer der er døde.

Nogle af Tathras 700 evakuerede indbyggere får lov til at vende tilbage til deres hjem mandag.

Myndighederne opfordrer dog fortsat folk til at være på vagt i regionen, hvor 280 brandmænd er sat ind i kampen mod flammerne.

- Der er 22 brande, og de fem er endnu ikke under kontrol. Der er stadig en del ild rundt omkring i landskabet, siger Rob Rogers fra brandmyndighederne i New South Wales til ABC News.

Brandene, der menes at være blevet udløst af et lynnedslag lørdag, voksede sig hurtigt store på grund af varme vinde og en temperatur på 41 grader søndag.

Skovbrande forekommer ofte i Australiens varme og tørre somre.

I januar måtte flere hundrede feriegæster evakueres fra strandene i Royal National Park syd for Sydney, da de blev fanget af skovbrande.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I 2009 mistede 173 mennesker livet i de såkaldte Black Saturday-brande i Victoria. Flere end 400 andre blev såret, og over 900 hjem brændte ned.

Brandene hærgede Victoria fra begyndelsen af februar til midten af marts.

/ritzau/