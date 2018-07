Brændt træ, slukning og oprydning efter brandene i Sverige vil koste ufattelige summer, siger skovejerformand.

Stockholm. De økonomiske konsekvenser af de brande, der hærger Sverige, kommer til at blive enorme.

Torsdag gjorde den svenske skovstyrelse foreløbig status og fastsatte værdien af den nedbrændte skov til 600 millioner svenske kroner (430 millioner danske kroner).

Men siden da har brandene bredt sig yderligere og har nu ødelagt 25.000 hektar - eller 250 kvadratkilometer - skov.

Det svarer til et område, der er lidt større end Møn.

Men hvad regningen i sidste ende vil ende på, tør ingen spå om, så længe mange brande stadig raser og nye opstår.

- Det kommer til at blive mere end 600 millioner, det kan vi være sikre på, siger Sven-Erik Hammar, der er formand for sammenslutningen af skovejere under det svenske landbrugsforbund LRF.

- Når alt dette her tælles sammen, vil det blive ufatteligt store summer. Oven i det må man lægge omkostninger for efterslukning og håndtering af beskadiget tømmer, tilføjer han.

Oven i det kommer andre former for tab end det rent økonomiske.

- Det er mere end et livsværk, der forsvinder, siger Karin Perers, der er formand for skovejerforeningen Mellanskog.

Søndag morgen havde det svenske beredskab, SOS Alarm, registreret 43 aktive brande. Klokken 15.00 var tallet steget til 53, men omkring fem timer senere lød status, at det igen var faldet til 49 brande.

De foregående dage har det ellers været et fast mønster, at der er kommet flere brande til, som dagen skred frem - mens tallet så er faldet igen i nattens løb.

I Ljusdal, hvor Beredskabsstyrelsen er indsat for at hjælpe svenske kolleger med slukningsarbejdet, får de danske brandmænd stor ros af den operative chef.

- Vores danske kolleger har gjort et kanonarbejde, siger den operative chef, Hans Nornholm, til avisen Sydsvenskan.

