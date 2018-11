Voldsomme skovbrande i Californien, USA, har drevet hundredetusinder af mennesker på flugt, og kendisserne er ikke skånet. Fredag måtte skuespillerparret John Savage og Blanca Blanco forlade deres hjem.

»Mit område fik at vide tre timer før, at vi skulle evakuere. Jeg løb ind i huset og vækkede John og sagde, ’Vi skal væk nu, der er en brand. Vi skal skynde os.’ Vi havde ti minutter i huset. Jeg greb bare nogle ting, måske to sæt tøj, min bedstemors røde læbestift, som hun gav mig inden hun døde, og mit pas. Jeg smed alting ned i min håndbaggagekuffert,« siger Blanca Blanco, som blandt andet har spillet med i ’Betrayed’, til Fox News.

Hun og ’The Deer Hunter’-skuespilleren John Savage valgte at køre i hver deres bil, fordi de ikke var klar over, hvor meget kaos, der ville være på vejene.

I den sydlige del af Californien har branden Woolsey Fire medført evakueringsordrer til en kvart million mennesker Ventura og nær Los Angeles. Branden har ramt flere kyststrækninger, og blandt andet er Malibu Beach truet.

Vis dette opslag på Instagram The only escape route from malibu Et opslag delt af Blanca Blanco (@blancablancoactress) den 9. Nov, 2018 kl. 1.48 PST

31 personer er bekræftet omkommet, mens 228 personer er registreret som savnede i forbindelse med værste skovbrand i moderne tid i delstaten.

Udover skuespillerparret er flere andre stjerner også evakueret fra deres hjem, blandt andet reality-stjernen Kim Kardashian West, skuespiller Alyssa Milano, The Office-stjernen Rainn Wilson og instruktøren Guillermo del Toro.

John Savage og Blanca Blancos hjem er blevet taget af flammerne, og de ved ikke, hvornår de kan vende hjem igen og få opbygget alting fra bunden. I øjeblikket bor de på et hotel sammen.

Det samme er sket for sangeren Miley Cyrus, som tidligere mandag skrev en række tweets om, hvor taknemmelig hun følte sig over, at hendes kæreste, skuespiller Liam Hemsworth og dyr var kommet væk fra huset i tide.