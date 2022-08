Lyt til artiklen

Beboerne i den lille landsby Kinira fik beskeden tidligt torsdag morgen.

De skulle evakueres.

For den skovbrand, der begyndte onsdag aften på den græske ferieø Thassos, beskrives nu af flere græske medier som ude af kontrol.

Her forlyder det, at mere end 100 brandfolk og over 30 køretøjer torsdag morgen blev sendt i aktion for at stoppe flammerne.

Samtidig har det været svært at nå frem til det pågældende område ved Skala Potamia med vandslukkende fly, fordi det besværliggøres af det bjergrige terræn.

Thassos ligger nordligt i Det Ægæiske Hav ikke langt fra det græske fastland, og flammerne skulle kunne ses langt væk.

Grækenland har generelt været hærget af en voldsom mængde skovbrande i løbet af den knastørre sommer, som har gjort forholdene gunstige for flammerne til at få hurtigt fat.

Nogle medier skriver, at to brandfolk torsdag morgen kom lettere til skade i forbindelse med slukningsarbejdet på Thassos, da et træ væltede ned over dem.