En voldsom skovbrand hærger i øjeblikket Californien, hvor mindst 50.000 mennesker er blevet evakueret i og omkring Los Angeles.

Branden brød ud tidligere på ugen og har spredt sig over et område på mere end 40 kvadratkilometer.

Kincade-branden, som den hedder, truer flere områder i Californien, men er altså netop nu på vej mod den populære amerikanske turistby, LA. Det skriver NBC News.

Det er endnu uvist, hvad der startede branden, som blev antændt i Sonoma County nord for San Francisco, men der kan være tale om en fejl i et nærliggende transmissionstårn. Her er der siden blevet påvist en teknisk fejl, som skulle have fundet sted blot syv minutter, før branden brød ud.

Brandmænd kæmper mod branden i Canyon Country nord for Los Angeles, Californien. Foto: GENE BLEVINS

»Forlad området med det samme, hvis du befinder dig i nærheden. Der er ekstrem stor fare for både dit liv og din ejendom,« lyder det fra sheriffen i Sonoma County.

Indtil videre er ingen personer kommet til skade i skovbranden, som har spredt sig med lynende hast på grund af voldsomt blæsevejr.

Der er oprettet evakueringscentre rundt omkring i Californien, hvor op mod 200.000 hjem torsdag var uden elektricitet.

Det skyldes, at el-selskaberne lukker ned for strømmen for at forhindre, at gnister antænder flere brande.

Lokale beboere bliver evakueret på grund af branden. Foto: GENE BLEVINS

Los Angeles brandvæsen skriver på Twitter, at omkring 500 brandmænd, fire helikoptere og fire fly er sat ind i forbindelse med at slukke branden.

Som B.T. kunne berette tidligere på ugen, så har flere A-kendisser været påvirket af den kaotiske situation i Californien, hvor flere skovbrande har raseret den seneste tid.

Mandag blev velhaverkvarteret Pacific Palisades i Los Angeles evakueret, hvor blandt andre den 43-årige amerikanske skuespiller Reese Witherspoon og den 40-årige sanger fra bandet Maroon 5, Adam Levine, bor.

Californien er stærkt præget af skovbrande på grund af tørke og stærke vinde. I 2017 og 2018 mistede flere end 100 mennesker livet i hvad, der siden er blevet beskrevet som delstatens dødeligste skovbrande i historien.