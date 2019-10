En voldsom skovbrand hærger i skrivende stund det sydligere Californien.

Omtrent 100.000 mennesker er blevet evakueret fra deres hjem, mens branden ifølge CBS Los Angeles spreder sig med tre kvadratkilometer i timen.

I skrivende stund er én person afgået ved døden på grund af et hjertestop, mens en brandmand har fået nogle mindre skader som følge af branden, oplyser Los Angeles' brandvæsen

Branden har fra omkring 17.30 dansk tid indtaget et område på mere end 19 kvardratkilometer, .

Brandfolk arbejder på højtryk for at tæmme flammerne. Foto: DAVID MCNEW Vis mere Brandfolk arbejder på højtryk for at tæmme flammerne. Foto: DAVID MCNEW Med hjælp fra vinden spreder flammer og gløder sig hastigt. Foto: GENE BLEVINS Vis mere Med hjælp fra vinden spreder flammer og gløder sig hastigt. Foto: GENE BLEVINS

Både skoler og universiteter er af samme årsag blevet lukket. Ligeledes er adskillige motorveje blevet lukket ned på grund af den kraftige røg.

Branden startede torsdag aften i Sylmar nordvest for Los Angeles, og med hjælp fra tør jordbund og kraftige vindstød fik den gunstige vilkår til at sprede sig.

Saddleridge-branden, som den bliver kaldt, er én ud af otte aktive brande i Californien, og indtil videre er adskillige hjem gået tabt i flammerne.

En bilist passerer flammerne. Foto: GENE BLEVINS Vis mere En bilist passerer flammerne. Foto: GENE BLEVINS Mere end 12.000 mennesker er blevet evakueret fra deres hjem. Foto: DAVID MCNEW Vis mere Mere end 12.000 mennesker er blevet evakueret fra deres hjem. Foto: DAVID MCNEW

Myndighederne har bedt alle i området ekakuere, og i alt er mere end 25.000 hjem blevet sendt på flugt fra flammerne.

Mange er disse har indfundet sig på de tre evakueringscentre, der er blevet oprettet i forbindelse med branden. Den ene af disse er nu helt fyldt.

I pressemeddelelsen fra Los Angeles' Brandvæsen lyder det, at mere end 1000 brandfolk arbejder på at tøjle branden.

Indtil videre dog uden held.