16 brandkøretøjer er sat ind for at bekæmpe skovbrand tæt ved Stockholms store lufthavn.

En større skovbrand fejer hen over et område nær Arlanda lufthavn ved Stockholm.

Der er 16 brandkøretøjer på stedet for at bekæmpe branden. Men flytrafikken er ikke påvirket, siger en talskvinde for Swedavia, Ellen Laurin.

Heller ikke trafikken på vejene er blevet berørt af branden og den megen røg, siger politiet.

/ritzau/TT