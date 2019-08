Gran Canaria er kendt for solrigt badevejr året rundt, dejlige strande og smuk natur.

Men netop nu er virkeligheden en helt anden. En voldsom skovbrand raserer på tredje døgn - og truer både mennesker og natur på på den populære ferieø.

Antallet af evakuerede er nu oppe på 9.000, og ilden har ødelagt et areal på 10.000 hektar. Dermed er yderligere omkring 1.000 personer blevet evakueret siden mandag aften.

Selvom over 1000 brandfolk med hjælp fra blandt andet 14 helikoptere kæmper mod flammerne, er skovbranden stadig ikke under kontrol.

Ild og røg set fra landsbyen Guia. (Foto: Borja Suarez/Reuters) Vis mere Ild og røg set fra landsbyen Guia. (Foto: Borja Suarez/Reuters)

Tværtimod besværliggør høje temperaturer, kraftig vind og lav luftfugtighed slukningsarbejdet.

Der er endda frygt for, at branden spreder sig til Inagua-naturreservatet - og det kan blive skæbnesvangert for en i forvejen truet dyreart.

Naturparken er et af den blå bogfinkes få tilbageværende levesteder, skriver den spanske avis La Vanguardia.

Fuglen, som kun lever på De Canariske Øer, er på Den Internationale Naturbeskyttelseforenings (IUCN) liste over truede dyrearter - om end i næstlaveste kategori.

Den voldsomme skovbrand set fra landsbyen Agaete. (Foto: Borja Suarez/Reuters) Foto: BORJA SUAREZ Vis mere Den voldsomme skovbrand set fra landsbyen Agaete. (Foto: Borja Suarez/Reuters) Foto: BORJA SUAREZ

Heldigvis har skovbranden endnu ikke spredt sig til naturparken, som ligger sydvest for den bjerg- og skovrige Tejeda-provins midt på øen, hvor branden brød ud i lørdags.

Myndighederne har også gode nyheder til flere af de 9.000 evakuerede.

Ifølge regeringslederen for Gran Canarias lokale parlament, Ángel Víctór, kan de evakuerede fra flere landsbyer i den nordlige del af det område, skovbranden har raseret, måske vende tilbage til deres huse i løbet af tirsdagen.

Det skyldes, at branden er ved at komme under kontrol i dette område.

Danske Lars Worm har på nærmeste hold oplevet, hvor voldsom skovbranden er.

»Vi går op på terrassen og tjekker branden måske 20 gange om dagen. Vi kan se røg hele tiden. Nu er der ikke mere udrykning, men vi kan se blå blink om aftenen og om natten,« siger 66-årige Lars Worm, der er ejendomsmægler på Gran Canaria og bor i en forstad til byen Santa Brigada, blot 10 kilometer fra et af de områder, hvor skovbranden raserer.

Selv var han med til at plante titusind nye træer, efter at en voldsom brand havde ødelagt et stort område af øen i 2017, og derfor ved han også, hvilke følger en brand af denne kaliber kan have.

»Jeg elsker naturen og var i forvejen ked af det efter 2017-branden. Jeg ved, hvordan det ser ud efter sådan en brand,« siger Lars Worm og fortsætter:

»Det er, som hvis du ser en film med en atombombe. Alt er ødelagt. Det er en helt forfærdelig situation.«

Lars Worm og hans hustru Birte er trods situationen fortrøstningfulde og har fuld tillid til, at myndighederne snart får kontrol med skovbranden.

De har selv to af de evakuerede boende og Lars Worm fortæller, at folk i lokalmiljøet generelt er gode til at hjælpe hinanden under nødsituationen.