En skovbrand i Norge er nu så alvorlig, at mennesker er i livsfare. To kvinder er allerede blevet fløjet ud af området med helikopter.

Skovbranden er i det sydlige Norge nær Sogndal, og den er helt ude af kontrol. Det skriver NRK.no.

Man har derfor valgt at sætte tre helikopterer ind for at forsøge at få skovbranden under kontrol.

Brandvæsenet melder ifølge det norske medie, at det brænder flere steder, men at man har valgt at fokusere på Hellandsheia, fordi branden nærmer sig bebyggelse der.

Man er gået i gang med at evakuere Bjårnes og Nedre Lauvås.

»Det regner med aske her, hvor vi står, og røgen er så tyk, at det svier i øjnene,« siger NRK’s udsendte reporter Stine R. Rørvik.

Det er også primært på grund af røgen, at man ønsker at evakuere området. Situationen kan blive ekstra alvorlig, hvis vinden tager til.

