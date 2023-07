Først lød antallet på 500. Så steg det til 2.000.

Nu lyder det, at mere end 4.000 borgere på den spanske ferieø La Palma er blevet bedt om at evakuere som følge af den skovbrand, der udbrød lørdag morgen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters og det spanske medie El Diario.

Ifølge sidstnævnte er branden, der brød ud på i skovområdet El Pinar de Puntagorda, som er beliggende på øens nordlige del, endnu ikke under kontrol.

Flammer og røg stiger her op fra skovbranden på La Palma. Foto: Miguel Calero/EPA/Ritzau Scanpix

I alt er 4.765 hektar berørt på La Palma, der er en del af Kanarieøerne.

Selvom branden 'stadig er ude af kontrol', forklarer præsidenten for øerne, Fernando Clavijo, at man havde lykkedes med at inddæmme dens omkreds.

Skovbranden førte til en evakuering af Puntagorda og det nærliggende Tijarafe, skriver Reuters.

Men til det spanske medie RTVE fortæller borgmesteren i Tijarafe, Marcos Lorenzo, ifølge nyhedsbureauet, at det ikke vides, hvor mange der rent faktisk har forladt stedet.

En helikopter flyver over skovbranden på La Palma. Foto: Miguel Calero/EPA/Ritzau Scanpix

Også det spanske medie El Diario skriver natten til søndag, at præsidenten for De Kanariske Øer, Fernando Clavijo, fortæller, at evakueringerne skal have mødt modstand fra befolkningen.

Den spanske hær har indsat 150 brandmænd til at hjælpe med at bekæmpe branden.

Derudover har fire helikoptere og fire brandslukningsenheder kæmpet for at få ilden under kontrol.