En brand brød tidligt torsdag ud i Berlin-bydelen Grunewald.

Grundet gentagne eksplosioner er brandmænd forhindret i at nå frem til flammerne, der startede ved politiets ammunitionsområde. Et sted, som blev brugt til opbevaring af bomber efter Anden Verdenskrig.

Det skriver den tyske avis Bild.

Flere timer efter, at branden brød ud omkring klokken 3.30, kan der stadig høres knasende lyde fra sprængningsstedet.

Røgen stiger over skoven i Grunewald. Foto: ANNEGRET HILSE Vis mere Røgen stiger over skoven i Grunewald. Foto: ANNEGRET HILSE

»Situationen er uklar. Skoven fortsætter med at brænde ukontrolleret. Målet er at bekæmpe branden i en afstand af en kilometer fra sprængningsstedet. Beredskabet kunne ikke komme nærmere for ikke at bringe sig selv i fare ved yderligere eksplosioner. Denne operation kan være livstruende,« siger en talsmand for brandvæsenet til tv-stationen NTV ifølge Bild og fortæller samtidig, at han er bekymret.

Branden opstod ved politiets detonationsplads, der har ligget i et skovområde i Grunewald siden 1950. På pladsen blev der før branden opbevaret omkring 25 ton ammunition – heriblandt eksplosiv ammunition og ulovligt fyrværkeri.

Ud over det eksplosive materiale er skovens tørhed og adgangsvejene en udfordring for beredskabet.

Først blev en drone og en helikopter brugt til at få et overblik over situationen. Senere på formiddagen gik beredskabet i gang med at slukke branden fra en kilometers afstand for at gøre det sværere for flammerne at sprede sig.

Køretøjer fra det tyske militær er til stede nær skoven. Foto: LARA BOMMERS Vis mere Køretøjer fra det tyske militær er til stede nær skoven. Foto: LARA BOMMERS

Beredskabet kan dog ikke regne med at få hjælp fra det tyske militærs brandslukningshelikopter, fordi den i øjeblikket hjælper til i Sachsen, hvor en skov har stået i flammer i over en uge.

Til gengæld er militærets køretøjer til stede ved skolen i Grunewald grundet faren fra ammunitionen.

Talsmanden fra brandvæsenet oplyser, at ingen er kommet til skade, og at ingen boligområder er i fare, da de nærmeste ligger mindst to kilometer væk.