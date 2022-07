Lyt til artiklen

En skovbrand i Californien fordriver mere end 3000 mennesker væk fra deres hjem.

Og det har fået Californiens guvernør, Gavin Newsom, til at erklære undtagelsestilstand i området tæt på nationalparken Yosemite. Det skriver The Guardian.

Det har nu fået USAs tidligere vicepræsident Al Gore til at slå alarm. Han var vicepræsident i perioden 1993 til 2001 under Bill Clinton.

»Vi ser denne globale nødsituation udspille sig, og den bliver hurtigere værre end forudsagt. Vi er nødt til at gøre noget. Dette burde være et øjeblik for en global åbenbaring,« siger Al Gore.

»Vores civilisations overlevelse er på spil,« advarer Al Gore.

Tørken på den amerikanske vestkyst har været der længe. Og når temperaturerne samtidig er høje med stærke vinde, har det været den perfekte næring til en skovbrand.

Søndag aften gav Hector Vasquez, som er talsperson for brandmyndighederne i Californien, en status til The Guardian.

»Ilden forblev aktiv natten over, men der var ingen strukturer ødelagt natten over. Vi er så heldige, at vinden er forblevet den samme,« siger Hector Vasquez.

Indtil videre har mere end 2000 brandfolk bekæmpet skovbranden.

Det har de blandt andet gjort ved hjælp af helikoptere, brandfly og bulldozere.

Det er dog ikke kun i USA, at de høje temperaturer starter skovbrande.

Også Grækenland hærges i disse dage af skovbrande og hedebølge, hvor temperaturerne kommer forbi de 40 graders varme.