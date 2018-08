Den ekstreme tørke i Europa har skabt flere voldsomme skovbrande, og i Irland er det ingen undtagelse. Alligevel har én irsk skovbrand skilt sig ud fra mængden.

Det irske politi, An Garda Siochána, gjorde nemlig en mærkværdig observation, da de i deres helikopter fløj over en slukket skovbrand i Bray i det nordlige Irland. Her så politiet, hvordan der stod skrevet 'EIRE' med sten.

A Garda Air Support Unit crew spotted that the fire on Bray Head has revealed an “EIRE” sign dating from the Second World War.



We see these around the coastline but haven’t seen this before. pic.twitter.com/I6cwIrIori — An Garda Síochána (@GardaTraffic) 4. august 2018

Historien er, at Irland var neutral under Anden Verdenskrig, men da England var i direkte luftkrig mod Tyskland, skete det ofte, at tyske bombefly nærmede sig det irske land. Derfor blev der med sten skrevet EIRE - 'Irland' på irsk - så piloterne i bombeflyene blev gjort opmærksom på, at de altså ikke skulle smide bomberne dér.

Opdagelsen blev gjort af det irske politi, og de skrev på Twitter:

'Et Garda Air Support-medlem opdagede, at branden i Bray havde afsløret et 'EIRE'-tegn fra Anden Verdenskrig. Vi ser dem ude ved kystlinjen, men har ikke set dem her før,' skriver de i opslaget.