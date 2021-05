Torsdag går skotterne til valg, og spændingen knytter sig til, om det regerende parti får absolut flertal.

Skotterne skal torsdag til et parlamentsvalg, der kan blive afgørende for landets fremtid som en del af Storbritannien.

Løsrivelse har været et af valgkampens store temaer, og Nicola Sturgeon, der er førsteminister og leder af Skotlands Nationalistparti (SNP), har kaldt valget det mest afgørende i landets historie.

SNP går til valg på, at det vil have en ny folkeafstemning om uafhængighed i 2023, men den britiske premierminister, Boris Johnson, har flere gange afvist, at det kan komme på tale.

Men det vil Sturgeon ikke acceptere.

Hvis et flertal af vælgerne torsdag står bag SNP's krav, vil Boris Johnson være "uden nogen demokratisk eller moralsk begrundelse for at afvise en folkeafstemning", sagde Sturgeon tidligere på ugen.

- Ønsket om skotsk uafhængighed er vokset gennem lang tid. Hvis du har en skotsk regering, der ønsker en folkeafstemning, og en britisk regering, der afviser det, så vil det belaste den eksisterende forfatningsmæssige struktur enormt, siger Anthony McGann, professor i politik ved Strathclyde Universitet.

I 2014 tillod regeringen i London en folkeafstemning om skotsk selvstændighed. Det var ifølge de politiske ledere en afstemning, man kun bør holde én af i en generation.

Et flertal af vælgerne stemte nej til at trække sig ud af den over 300 år lange britiske union, og dermed skulle det omstridte spørgsmål være afklaret.

Men det har Storbritanniens udmelding af EU efter en folkeafstemning i 2016 ændret på ifølge Sturgeon og SNP.

Et flertal af briterne stemte for en udmeldelse, men i Skotland ønskede hovedparten fortsat at være en del af EU. Og det har øget presset for en ny afstemning om løsrivelse.

Nylige meningsmålinger har vist, at der er flertal for skotsk uafhængighed i befolkningen.

Nicola Sturgeon har sagt, at hun agter at holde en ny afstemning, hvis hendes parti får flertal i det skotske parlament, der har 129 pladser.

Derfor knytter spændingen ved torsdagens valg sig i første omgang til, hvor stor en andel af stemmerne SNP opnår.

Alle meningsmålinger viser, at SNP fastholder magten, men de indikerer også en lille tilbagegang for partiet.

En meningsmåling i avisen The Scotsman viser, at SNP vil komme til at mangle seks pladser i at have et absolut flertal.

SNP har én gang haft et flertal i parlamentet, der kaldes Holyrood. Det var i 2011.

/ritzau/Reuters