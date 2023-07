På Orkneyøerne undersøger man lige nu muligheden for at løsrive sig fra Skotland og blive et selvstyre under Norge.

Det skriver BBC, som har interviewet borgmesteren på den skotske øgruppe, James Stockan.

Øgruppen blev erobret af vikinger i sin tid og var under dansk og norsk herredømme indtil 1472.

Borgmesteren siger til BBC, at indbyggerne kommer op til ham på gaden og spørger 'hvornår skal vi tilbage til Norge?'

»Der er et stort og dybt kulturelt tilhørsforhold der,« siger han.

I næste uge skal de på øen således behandle et forslag, der lægger op til at undersøge 'alternative styringsformer'.

Borgmesteren mener ikke, at øgruppen lige nu får tilført nok penge fra hverken Storbritannien eller den skotske regering.

»Vi kæmper virkelig i øjeblikket,« siger han til BBC og bemærker blandt andet, at øerne står overfor at skulle udskifte hele sin færgeflåde.

»Vi prøver at finde den bedst mulige position for fremtidige generationer og vores plads i verden,« tilføjer han.

Han ønsker samtidig at undersøge, om og hvordan Orkney kan blive en 'nordisk forbindelse' til Danmark, Norge og Island, lyder det.

På Orkneyøerne har man én gang i 2017 stemt om at få større autonomi på øen, men der var ikke opbakning til fuld uafhængighed.