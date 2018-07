Skotsk politi har arresteret en mand for drabet på seks-årige Alesha MacPhail. Det oplyser politiet til britiske medier.

Alesha MacPhail var på ferie hos sin bedstemor på øen Bute og skulle have tilbragt tre uger hos hende. Mandag morgen klokken 6.25 blev hun meldt savnet, og tre timer senere blev hendes lig fundet i et skovområde tæt på et nedlagt hotel.

Politiet indledte en menneskejagt, og opfordrede folk til at holde deres børn indendøre. Samtidig opfordrede politiet vidner til at henvende sig.

Alesha MacPhail blev også efterlyst på Facebook af sin bedstemor. Det var her, hendes mor første gang hørte, at noget var helt galt. Foto: Facebook Vis mere Alesha MacPhail blev også efterlyst på Facebook af sin bedstemor. Det var her, hendes mor første gang hørte, at noget var helt galt. Foto: Facebook

»Responsen til vores appel til offentligheden har haft stor betydning,« siger efterforskningsleder Stuart Houston.

Politiet opfordrer efterlyser fortsat vidner, der har kendskab til pigens forsvinden eller befandt sig i nærheden af bedstemorens hus omkring forsvindningstidspunktet. Politiet ønsker også henvendelser fra personer, der har videooptagelser fra den pågældende morgen.

Drabet har rystet det lille samfund på øen, hvor der bor omkring 7000 mennesker. Politiet har ikke frigjort flere oplysninger om den anholdte.