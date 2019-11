Nicola Sturgeon: Vi kontakter Downing Street inden jul. Skotland må overtage kontrollen med dets fremtid.

Lederen af Det Skotske Nationalparti (SNP), Nicola Sturgeon, siger fredag, at hun inden jul vil kræve at få bemyndigelse til at udskrive endnu en folkeafstemning i Skotland om uafhængighed.

I henhold til lovgivningen skal den britiske regering i Westminster i London give tilladelse til, at skotterne holder endnu en afstemning.

- Vi tager kontakt til Downing Street om dette inden jul, siger Sturgeon.

- Det har vital betydning, at Skotland selv overtager kontrollen med dets fremtid.

Flere nationalister har udset sig brexit som en mulighed for et nyt forsøg på at gøre Skotland selvstændigt. Med et flertal på 55 procent stemte borgerne i Skotland for at blive i Storbritannien ved en folkeafstemning i 2014.

Sturgeon, der er skotsk førsteminister, sagde på sit partis årlige kongres i Aberdeen i sidste måned, at Skotland skal holde en afstemning om uafhængighed i 2020.

Hvis Storbritannien forlader EU, så foreligger der en helt ny situation, og Sturgeon mener, at spørgsmålet om skotsk uafhængighed må tages op igen.

Sturgeon siger, at brexit-krisen gør hende syg, og at Det Forenede Kongerige har et ødelagt politisk system, som påtvinger skotterne en politik mod deres vilje.

Ved den britiske EU-folkeafstemning i 2016 var der i Storbritannien som helhed flertal for at forlade EU, men i Skotland var der et flertal, som ønskede at forblive i EU.

Sturgeon har siden ofte fremført, at Skotland mod dets vilje nu tages ud af EU.

Meningsmålinger viser, at brexit-krisen har styrket den del af den skotske befolkning, som ønsker uafhængighed. Men der synes stadig at være lige mange for og imod uafhængighed.

