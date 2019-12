Skotland vil overveje alle muligheder, hvis regeringen blokerer Skotlands ønske om at stemme om løsrivelse.

Skotland er klar til igen at stemme om løsrivelse fra Storbritannien.

Sådan lyder det klare budskab torsdag fra den skotske leder Nicola Sturgeon fra Det Skotske Nationalparti (SNP).

Hun tilføjer, at hun vil "overveje alle muligheder", hvis premierminister Boris Johnson og den britiske regering forsøger at blokere hendes ønske.

- Jeg får ofte stillet spørgsmålet: "Hvad vil du gøre, hvis Boris Johnson siger nej?". Som jeg har sagt før, så vil jeg overveje alle rimelige muligheder for at sikre Skotlands ret til selvbestemmelse.

Sturgeon og SNP fik et godt valg, da briterne for en uge siden var i stemmeboksen. Her sikrede partiet sig 47 ud af de 59 pladser til parlamentet, som der kæmpes om i Skotland.

Umiddelbart efter varslede Sturgeon en afstemning om løsrivelse.

Skotterne sagde senest nej til at blive løsrevet fra Storbritannien i 2014. 55 procent sagde nej, mens 45 procent sagde ja.

Siden da har Storbritannien dog stemt for at forlade EU.

Det er en beslutning, som et flertal af skotterne er uenige i og derfor har løsrivelsesbevægelsen igen fået vind i sejlene.

Premierminister Boris Johnson har hidtil indikeret, at han ikke vil tillade endnu en afstemning om skotsk løsrivelse.

Men Johnsons tilgang til spørgsmålet er med til at skubbe Skotland nærmere et farvel til Storbritannien, påpeger Sturgeon.

- Jo mere en konservativ regering forsøger at blokere det skotske folks vilje, jo mere foragt de viser over for det skotske demokrati, jo mere vil støtten til uafhængighed stige, lyder det fra SNP-lederen.

- Som jeg ser det, så sår de med deres kortsigtede strategi frøene til deres nederlag på længere sigt, siger Sturgeon.

/ritzau/Reuters