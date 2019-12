SNP-leder vil torsdag fremlægge sin plan for en ny folkeafstemning om skotsk løsrivelse fra Storbritannien.

Skotlands førsteminister, Nicola Sturgeon, vil torsdag kræve bemyndigelse til at udskrive en ny folkeafstemning om skotsk uafhængighed.

Dermed vil landet udfordre premierminister Boris Johnson i at holde Storbritannien samlet, når briterne forlader EU.

En måned før at Storbritannien begiver sig ud på sin rejse ud af EU, siger Sturgeon, at hun har vundet mandat til at kræve en ny uafhængighedsafstemning.

Det sker, efter at sidste uges britiske parlamentsvalg gav en stor fremgang til Det Skotske Nationalparti (SNP), der vandt 47 af de 59 pladser i Skotland.

Det er en fremgang på 11 pladser i forhold til valget i 2017.

Partileder Nicola Sturgeon vil torsdag offentliggøre et dokument med titlen "Skotlands ret til at vælge".

I sin plan kræver Sturgeon, at det britiske parlament overdrager magten til at godkende en ny folkeafstemning til parlamentet i Skotland.

Det er i sidste ende op til det britiske parlament at beslutte, om Skotland kan holde en ny folkeafstemning om løsrivelse fra Storbritannien.

Boris Johnsons regering har gentagne gange sagt, at den vil afvise ethvert krav om en ny afstemning.

- Der er et klart mandat for dette land til at have magten til at beslutte sin egen fremtid, vil Sturgeon sige i en tale torsdag ifølge et uddrag offentliggjort af SNP-lederens kontor.

- Resultatet af sidste uges parlamentsvalg gør det mandat ubestrideligt.

I en folkeafstemning i 2014 afviste skotterne uafhængighed fra Storbritannien med stemmerne 55 procent mod 45 procent.

Men en tre år lang politisk krise i London og uenigheder omkring brexit har tæret på det bånd, der holder Storbritannien sammen.

Alle regioner i Skotland stemte i 2016 for at blive i EU, mens det samlede Storbritannien stemte for at forlade unionen.

Stemmer Skotland for løsrivelse, vil det betyde, at Storbritannien mister omkring en tredjedel af sin landmasse og næsten en tiendedel af sin befolkning.

Derudover vil verdens femte største økonomi begynde at falde fra hinanden.

/ritzau/Reuters