En skotsk domstol afviste mandag at afsige en kendelse i opgøret om en udsættelse af brexit.

En skotsk domstol afviser mandag at afsige en kendelse i brexit-opgøret om, hvorvidt den britiske premierminister, Boris Johnson, er tvunget til at bede om en udsættelse af briternes udtræden af EU.

Johnson har gentagne gange svoret, at Storbritannien vil forlade EU den 31. oktober, hvilket er den øjeblikkelige tidsfrist. Han har sagt, at han hellere vil findes " død i en grøft" end at bede om endnu en brexit-udsættelse.

Men parlamentet vedtog i sidste måned en lov, der er kendt som "Benn Loven". Den pålægger premierministeren at bede om en udsættelse af brexit, hvis det ikke lykkes ham at få en aftale i stand med EU senest den 19. oktober.

Johnson har sagt, at han vil respektere loven, men han fastholder samtidig sit løfte om, at Storbritannien er ude af EU den 31. oktober. Han har ikke forklaret den åbenlyse modsætning mellem de to erklæringer.

EU-tilhængere havde bedt en skotsk domstol om at komme med en kendelse i sagen, men dommer Paul Cullen afviste mandag sagen. Han siger, at regeringens egen juridiske rådgiver i Skotland har meddelt, at sagen er unødvendig.

- Regeringen siger selv, at den må efterleve denne lov i udførelsen af dens politik, fastslår dommeren.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger, at EU denne uge vil give briterne besked om, hvorvidt en brexitaftale er mulig.

I en telefonsamtale med Macron søndag understregede Johnson, at hans seneste forslag er sidste chance for at få en aftale på plads mellem EU og Storbritannien.

