I 2014 afviste skotterne uafhængighed fra Storbritannien. Men brexit giver grund til ny afstemning, lyder det.

Hvis Storbritannien forlader EU, bør Skotland holde en ny folkeafstemning om uafhængighed fra Storbritannien, inden den indeværende valgperiode udløber i maj 2021.

Det siger den skotske leder, førsteminister Nicola Sturgeon, onsdag.

Sturgeon står i spidsen for Det Skotske Nationalparti (SNP). Hun siger, at hun vil forberede lovgivning, der kan bane vej for endnu en afstemning.

Skotterne stemte i 2014 også om uafhængighed. Her stemte et flertal for at forblive en del af Storbritannien. Det forestående brexit har dog fået forslaget om skotsk uafhængighed til at blusse op igen.

De skotske vælgere er generelt tilhængere af at forblive en del af EU.

- Inden for dette parlaments levetid bør valget mellem brexit og en fremtid for Skotland som uafhængigt europæisk land blive tilbudt, siger Sturgeon.

/ritzau/Reuters