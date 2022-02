En kvinde i Hongkong slap for fængsel, men skal aftjene 80 timers samfundstjeneste. Det er straffen for at sætte katten i vaskemaskinen, som afstraffelse for at have lavet afføring på hendes tøj.

Hun er forsikringsagent, og hun hedder Yuki Wong Yee-ting. Hun er for øvrigt storesøster til Hongkongs skønhedsdronning fra 2018, Carmaney Wong Ka-man.

Den 29-årige fik dommen mandag, da dommeren fandt ud af, at hun havde misbrugt sin kat i 'kortvarig ondskab'. Det skriver South China Morning Post.

Wong var sådan set selv ude om det. Hun postede en video den 7. februar sidste år, og den viste katten låst inde i den roterende vaskemaskine i 14 sekunder i hendes lejlighed.

Det var her i retsbygningen i Tuen Mun, at Yuki Wong Yee-ting fik sin dom om at skulle samfundstjene. Foto: South China Morning Post Vis mere Det var her i retsbygningen i Tuen Mun, at Yuki Wong Yee-ting fik sin dom om at skulle samfundstjene. Foto: South China Morning Post

Dyret så man presse sin næse op mod den transparente top på vaskemaskinen, inden den blev lukket op, og dyret sprang ud.

Kvinden lo ad misbruget, fordi hun mente, at der kun var tale om en spøg. Dyret havde jo lavet afføring på et sted, som den ikke skulle.

Dommeren ville ikke nøjes med at uddele en bøde. For kvinden havde set med et blindt øje på kattens lidelser. Hun havde faktisk opfordret til misbrug af dyr, da hun valgte at dele sin video på nettet.

Men han godtog, at en kort periode med samfundstjeneste, sammen med hjælp fra en dyretræner, ville afholde hende fra at skade katten igen.

Hun blev desuden bedt om at betale næsten 23.000 kroner for medicinsk behandling til Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA).

Hun forsøgte ved retssagen i sidste måned at give en veninde skylden for at misbruge katten. Hun havde lagt videoen på nettet for at hun kunne se den. Men navnet på den veninde ville hun ikke ud med.

Det var dommeren ikke tilfreds med. Når hun ikke ville gøre rent bord, ved at sætte navn på kvinden, som i virkeligheden havde misbrugt katten, var hun selv ude om det.

Men dommeren fulgte ikke anklagerens anmodning om, at katten skulle forblive hos SPCA.

I Hongkong bliver dyremishandling straffet med op til tre års fængsel.