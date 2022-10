Lyt til artiklen

En tragedie har ramt byen St Louis i den amerikanske delstat Missouri.

Tre personer er døde, og mindst syv er såret, efter en 19-årig mand gik amok og skød omkring sig på Central Visual & Performing Arts High School.

Det skriver BBC og Reuters.

»Dette er en hjerteskærende dag for os alle sammen,« udtaler den lokale politikommissær, Michael Sack.

Tre, inklusive gerningsmanden, er har mistet livet efter skyderiet. Foto: TIM VIZER Vis mere Tre, inklusive gerningsmanden, er har mistet livet efter skyderiet. Foto: TIM VIZER

Den 19-årige mand, som er tidligere elev på selvsamme high school, trængte mandag ind klokken 09 lokal tid – klokken 16 dansk – og begyndte at skyde omkring sig.

Indenfor var godt og vel 400 elever.

Ifølge BBC var dørene på skolen låst, da gerningsmanden forsøgte at trænge ind. Hvordan det lykkedes ham, er for nuværende ukendt.

Politiet blev omgående tilkaldt af skolens vagter, og ved ankomst kunne betjente konstatere, at elever løb for deres liv og fortalte politiet, at gerningsmanden bar et 'langt våben'.

Et øjenvidne har fortalt den lokale tv-station KMOV, at gerningsmanden var gået hen til en elev og havde sagt: »Er du klar til at dø?«.

»Vi løb bare. Meget, meget hurtigt. Vi græd og var totalt rystet,« tilføjede øjenvidnet.

Det lykkedes politiet at finde frem at den 19-årige gerningsmand, der skød mod politiet.

Politiet responderede med skud, der ramte gerningsmanden. Han omkom senere af sine kvæstelser. Inden skudvekslingen med politiet havde han dræbt en teenagepige og en kvinde.

Chokerende øjenvidner efter skyderiet. Foto: HOLLY EDGELL/NPR MIDWEST NEWSROO Vis mere Chokerende øjenvidner efter skyderiet. Foto: HOLLY EDGELL/NPR MIDWEST NEWSROO

»Det skal ikke ske for vores børn,« fortalte borgmester Tishaura Jones ved en efterfølgende pressekonference, hvorefter hun udtrykte sympati for de ofrene og de overlevende:

»At befinde sig her i sådan en ødelæggende og traumatisk hændelse, knuser mit hjerte. Især som mor.«

Skoleskyderiet har rystet hele lokalsamfundet – og efterladt de unge elever i chok.

Et andet øjenvidne, Jawae Bronner, fortæller, at hun var på vej fra toilettet og til time, da hun over højtaleranlægget hørte, at noget var i gang.

Hun blev straks grebet i armen og trukket ind i et skab sammen med 20 andre.

»Vi troede, det var en øvelse. Men så kom skuddene.«

»Jeg følte mig tom, jeg følte mig virkelig tom. Jeg havde ingen følelser, og jeg følte mig klar til at dø.«

Til sidst bankede politiet på døren og førte dem i sikkerhed – men så gik den grufulde sandhed op for dem alle, fortæller han.