Tre er blevet såret efter en skudepisode på en amerikansk skole.

Det var en pige fra sjette klasse på Rigby Middle School i Idaho, der kl. 9 torsdag morgen hev en pistol op af sin taske op begyndte at skyde omkring sig.

To klassekammerater blev ramt, en pige og en dreng, samt en ansat på skolen. Alle tre blev ramt i arme og ben, og ifølge nyhedsbureauet AP er der ikke tale om livstruende skader.

Til sidst var den en kvindelig lærer, der fik overmandet den skydende elev, fik taget pistolen fra hende og fik hende fastholdt indtil politiets ankomst,

»Det er det værste mareridt, der overhovedet kan ske på en skole. Vi forbereder os på, at det kan ske, men man er alligevel aldrig helt klar,« siger Rigby Middle Schools skoleinspektør, Chad Martinm på en pressekonference.

Eleverne på skolen blev hurtigt evakueret til en nærliggende high school.

De to skudramte elever er blevet indlagt på et hospitalet, hvor de kun forventes allerede at kunne blive udskrevet fredag. Det er dog muligt, at den ene af dem har brug for et operativt indgreb, oplyser Eastern Idaho Regional Medical Center.

Politiet har endnu ikke løsgivet oplysninger om et muligt motiv.

»Vi har endnu ikke mange detaljer om 'hvorfor'. Det er vi ved at undersøge. Vi følger alle spor,« siger sherif Steve Anderson fra politiet i Jefferson County.

Sjetteklasse-eleven Lucy Long oplevede skyderiet på nærmeste hold. Hun fortæller til ABC News, at hun først hørte bankeri på klassens dør og siden to skud udenfor.

Herefter lød der flere skrig – og lidt senere et tredje skud.

»Jeg var virkelig bange. Jeg var lige ved at begynde at græde, men jeg forsøgte i stedet at hjælpe mine venner, der allerede græd,« siger hun til ABC News:

»Vi var så bange for, at nogle ville komme ind, efter at vi hørte bankeriet på døren. Det var som om, at nogen ville ind og skade os.«

Skoleskyderen, pigen fra sjette klasse, er blevet arresteret af politiet og er nu i myndighedernes varetægt.

Rigby Middle School vil fredag være lukket for undervisning. Det samme vil alle andre skoler i området.